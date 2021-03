Gasperini: 'El regreso de Benzema da un valor más grande al Madrid'

Madrid, 15 mar (EFE).- Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, consideró este lunes que el regreso del francés Karim Benzema, que no estuvo presente en Bérgamo por lesión, aumentó el nivel competitivo de un Real Madrid que encara, opinó, como favorito la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras su triunfo por 1-0 de la ida.

'Es suficiente ver los goles de Benzema para saber que es uno de los mejores delanteros del mundo y su regreso da un valor aún más grande al Madrid. Pero el Madrid no es solo Benzema, puede marcar de varias maneras', afirmó Gasperini, en la rueda de prensa previa a la cita de este martes en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El preparador italiano dejó atrás las polémicas de la ida por la expulsión al suizo Remo Freuler, a los 17 minutos de partido, y advirtió de que, pese a que el Real Madrid es favorito, el Atalanta sigue 'vivo' y motivado para jugarse sus opciones de pasar a cuartos de final.

'No estaba enfadado, estaba dolido por no haber podido jugar un partido como queríamos. No pensamos en lo que pasó en la ida, mañana hay otro partido. Seguimos vivos y pese a que sea complicado, nuestra motivación es muy alta para hacer un buen partido, para medirnos con uno de los mejores equipos del mundo', afirmó al referirse a las duras acusaciones que realizó al acabar el partido de ida.

'El Madrid era favorito, ahora aún más, pero seguimos vivos y afrontamos el partido para hacer un buen papel y ser competitivos', insistió el técnico, que considera al Madrid como un equipo muy sólido, preparado y con mucho acierto a la hora de gestionar el balón.

'Tenemos que jugar un buen partido. Sería arrogante pensar que tenemos que ganar al Madrid sí o sí. Veremos cómo lograremos contener al Madrid y luego nos gustaría jugar uno de nuestros mejores partidos, espero que sea suficiente porque jugamos contra uno de los equipos más titulados del mundo.El nivel de dificultad es cada vez más alto', dijo.

'Veo a un Madrid con un nivel técnico muy alto, de primer nivel, un equipo que falla poco, que juega rápido, con acierto. La ida estuvo condicionada, porque nosotros defendimos. Pero tuve la confirmación de que el nivel técnico del Madrid es muy alto', prosiguió.

No quiso dar pistas a nivel de once y se limitó en decir que el centrocampista Matteo Pessina, quien le acompañó en rueda de prensa, será titular.

'Estamos listos, excepto (el holandés Hans) Hateboer, (el croata Bosko) Sutalo y (el suizo, Remo) Freuler. Estamos todos listos para jugar', aseguró.

Pero prometió no cambiar su filosofía de juego dependiendo de la alineación por la que apueste el francés Zinedine Zidane.

'Nosotros estamos preparados para jugar con nuestro estilo. No sé cómo jugará el Madrid, pero eso no cambiará nuestra alineación. Estamos preparados. Sabemos que ellos pueden usar varias soluciones, pero nos podemos adaptar', dijo.

'Nunca pensamos cambiar nuestra forma de jugar, quisimos crecer con nuestras ideas. Uno puede poner un autobús delante del área, pero eso no es nuestra filosofía. Esto no significa que no se pueda hacer, que no se pueda defender bien, pero nosotros quisimos seguir nuestro estilo', añadió.

Se mostró orgulloso por el crecimiento de su equipo y consideró que una eventual remontada contra el Madrid supondría un 'punto de inflexión' para que el Atalanta siga haciendo historia con sus resultados. EFE