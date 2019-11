$!Gastón Gaudio: 'Argentina no tiene a Nadal o Djokovic, pero sí un equipo compacto'

Gastón Gaudio, capitán argentino de Copa Davis, declaró este lunes que su selección no tiene a jugadores como el español Rafael Nadal o el serbio Novak Djokovic, aunque 'sí un equipo compacto' que puede ganar a cualquiera.

Argentina ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Alemania y Chile, con la que se enfrentarán en el primer partido de la Copa Davis en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid.

'Siempre piensas en el partido que te toca primero. Obviamente tiene algo especial jugar contra Chile y tenemos que ganar para pasar de grupo. Además, aquí está la situación particular de jugar un clásico Argentina-Chile que puede ser especial', dijo Gaudio, que analizó la cancha y la superficie en la que disputarán esta Copa Davis.

'La cancha la encontraron bastante bien todos los chicos. Hay un toque distinto de diferencia por las dimensiones, pero está bárbara y se sintieron cómodos', comentó.

Gaudio mantiene una duda para los partidos de dobles debido a unas molestias en la rodilla derecha de Horacio Zeballos.

'Los últimos días entrenaron Maxi González y Leonardo Mayer como si fueran a jugar ellos. Si es baja Horacio será una baja importante, pero por suerte hoy pudo jugar prácticamente bien y no le molestó casi nada', confesó.

Aún así, la posible ausencia de Horacio Zeballos no preocupa a Gastón Gaudio. 'Argentina no tiene a Nadal o Djokovic, pero sí a cuatro jugadores bastante parejos entre los mejores del mundo. Es un equipo compacto, todos pueden ganar a todos, pero no tenemos una súper estrella', señaló.

Por último, Gaudio dio su punto de vista acerca de esta nueva Copa Davis, que estrena formato con dieciocho países en una misma sede, Madrid, durante una semana.

'Siento lo mismo que cuando teníamos 14 o 15 años. Es como un Mundial con 18 países entrenando juntos y comiendo en el mismo lugar. Es una situación muy linda, espectacular. Hablamos de la nostalgia de no jugar en casa con tu gente, pero a veces juegas de visitante y pasa lo mismo, así que no hay problema', concluyó.