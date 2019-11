Gastón Gaudio: 'Tengo la adrenalina de cuando jugaba, cosa que extrañé'

Lucía Santiago

Madrid, 15 nov (EFE).- Gastón Gaudio ha recuperado como capitán del equipo argentino de Copa Davis 'la adrenalina de cuando jugaba'. Es algo que extrañaba desde su retirada como tenista profesional, según reconoció este viernes en un breve encuentro con medios de comunicación en la Caja Mágica de Madrid, entre ellos EFE.

Antes del dirigir el entrenamiento del equipo albiceleste, uno de los 18 combinados finalistas que este año optan a la corona que ofrece la Copa Davis bajo un novedoso formato, Gastón Gaudio habló de sus emociones como capitán, reparó en la dificultad de batir a Chile y a Alemania en la fase de grupos y se mostró confiado respecto a las opciones de Argentina.

'Tenemos un equipo parejo en todos los sentidos. Podemos ganar a cualquiera y perder también con varios. Veremos si podemos pasar de grupo. Si eso se da, ya sería bastante positivo', aseguró.

Argentina arrancará su desafío 'con un clásico' ante Chile. Un cruce donde 'hay mucho más que tenis de por medio', convino Gastón Gaudio. 'Hay unos nervios tremendos y la gente lo vive como si fuese la final del mundo, pero estamos recién jugando el grupo', valoró.

'Yo creo que va a ser una serie complicada', expuso. 'Nicolás Jarry tuvo un año fabuloso y Cristian Garín también. Pero lo mismo para los nuestros. Diego Schwartzman está en el mejor nivel de su carrera y Guido Pella logró el mejor ránking de su carrera. Seguro va a ser divertido, va a haber buen nivel y ojalá gane Argentina', deseó Gaudio.

De la escuadra de Alemania destacó, en cambio, que 'tiene un dobles que es extremadamente bueno', pero viendo a los suyos 'entre los mejores dieciocho' les pidió que den 'lo mejor'.

'Me gustaría que los argentinos que están acá, en España y en Madrid, nos vinieran a alentar. Los argentinos de Buenos Aires siempre están, siempre estuvieron y es el público más nacionalista y que realmente banca el tenis. Estamos seguros de que van a estar pendientes y alentando desde allá. Estamos acá para representar el país, que es uno de los sueños de cualquier deportista en cualquier ámbito. Más que felices, los chicos van a dejar la vida por ser argentinos', dijo.

El capitán del equipo argentino se mostró asimismo 'muy contento' en lo personal. 'Estoy pasando un momento que durante los 10 últimos años no viví, por estar alejado del tenis. Hoy lo vivo con un punto de alegría, pero también lo sufro y tengo la adrenalina de cuando jugaba, cosa que extrañé bastante, y la verdad que lo disfruto. Me da impotencia estar sentado en la silla y no poder hacer nada, pero desde el lado personal es un poco lo que me divierte', afirmó.

'El cargo no me genera mucha responsabilidad. Los que juegan son los chicos. Yo trato de que estén contentos, de darles toda la confianza del mundo y que sepan que cualquier consejo que les pueda dar tiene valor debido a que yo también estuve allí. No siento una responsabilidad extrema, como cuando jugás', explicó en la previa del torneo.

Preguntado sobre el nuevo formato del torneo, con 18 equipos compitiendo durante una semana en una misma ciudad, Gastón Gaudio comentó que 'tiene sus cosas buenas y sus cosas malas'. 'Este es un formato totalmente distinto. En el sentido del tenis, este sería el mejor formato. En el sentido sentimental y nostálgico, de poder jugar en tu casa y con tu gente, el anterior estaba mejor. Pero para el bien del tenis, este es el mejor formato', sentenció. EFE