Gatland, sin quejas sobre la derrota de Gales ante Nueva Zelanda

Tokio, 1 nov (EFE).- El entrenador de la selección galesa de rugby, Warren Gatland, no tiene quejas sobre el resultado del partido que perdió este viernes frente a Nueva Zelanda, por 40-17, y que le permitió a los All Blacks lograr el tercer puesto en la Copa del Mundo que este sábado se cerrará en Japón.

Gales, que perdió la posibilidad de disputar la final al ser derrotado el pasado fin de semana por Sudáfrica, llegó hoy al descanso con una diferencia de 28-10 a favor de los oceánicos, tricampeones mundiales y favoritos de este torneo, que se tendrán que contentar en esta ocasión con la medalla de bronce.

'Podríamos haber regresado al juego (después del descanso), no hubo mucha diferencia en la segunda mitad', añadió Gatland.

En la rueda de prensa posterior al partido, Gatland recordó que Gales había presentado ante Nueva Zelanda un equipo con muchas bajas por lesiones, lo que generó 'muchos problemas para un cambio rápido' en las jugadas.

'No hay quejas sobre el resultado', añadió el entrenador, que con este partido cierra doce años de dirigir a la selección galesa.

Gatland señaló que, al saber que éste era el último partido que dirigía, buscó no ponerse 'demasiado emocional'. 'Me di cuenta hace tiempo y me había preparado para ello, y también para pensar en los próximos desafíos en mi vida', añadió.

Al hacer un recuento de lo que echará de menos, Gatland destacó la 'energía' del equipo. 'Son un gran grupo de hombres para trabajar con ellos', añadió.

Por su parte, en la misma rueda de prensa, el capitán galés, el segunda línea Alun Wyn Jones, destacó el juego que demostraron los All Blacks esta noche en el estadio de Tokio, en la periferia occidental de la capital.

'Tenían algo que demostrar después de que perdieran (en la semifinal) contra Inglaterra, pero estaban muy orgullosos', añadió. EFE