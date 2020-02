Gattuso: 'Con el Barcelona nos jugaremos nuestras opciones'

Roma, 21 feb (EFE).- Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, aseguró este sábado que su equipo tendrá sus 'opciones' de pasar de ronda contra el Barcelona, al comentar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones prevista para este martes en el estadio San Paolo.

'El Barcelona es un gran equipo, nos pueden poner en apuros. Nosotros tenemos que preparar bien el partido y nos jugaremos nuestras opciones', afirmó Gattuso, en declaraciones a la televisión italiana 'Sky Sport', después del duelo liguero ganado 2-1 este sábado contra el Brescia.

El Nápoles jugó con bajos ritmos y se fue al descanso con un 1-0 adverso, pero remontó en la reanudación con un penalti marcado por Lorenzo Insigne y un golazo del español Fabián Ruiz.

'Me fastidia cuando se dice que es fácil jugar en los campos de equipos de la zona baja (en este caso el estadio Rigamonti de Brescia). No es verdad. Les regalamos el primer gol y luego tuvimos poca determinación. Estas cosas me fastidian', consideró.

El técnico italiano, quien sustituyó a Carlo Ancelotti en diciembre, opinó que tiene a 'jugadores fuertes', pero reconoció que en las primeras semanas estaba preocupado por la falta de determinación y confianza.

'Primero tenemos que llegar a los 40 puntos y luego veremos (el Nápoles suma 36). Faltan 13 partidos y para ir a Europa debes hacer 27 o 28 puntos más. En este momento la Liga Europa, con todo lo que nos pasó, es algo importante', consideró sobre el Nápoles, momentáneamente sexto en la Serie A. EFE