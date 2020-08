Gattuso: 'Tenemos que escalar el Everest'

Redacción deportes, 7 ago (EFE).- Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, se rindió este viernes ante la 'mentalidad', el 'estilo único' y la cantera del Barcelona, su rival este sábado en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido en el que el cuadro napolitano, opinó, deberá 'escalar el Everest'.

Gattuso está convencido de que el hecho no haber ganado nada todavía dará motivaciones extra al Barcelona, aunque consideró que la ausencia de público supone una ventaja para el Nápoles, durante la rueda de prensa previa a la cita del Camp Nou.

'El hecho de no haber ganado nada todavía les da más fuerza (al Barcelona). Por la mentalidad que tienen, la costumbre de ganar que tienen, para mí les da más fuerza. Mañana tenemos que escalar el Everest. Oí muchos chistes, como que el Barcelona está fuera de forma, que le falta medio equipo. Al final solo les faltan los dos sancionados', dijo Gattuso, al referirse a las bajas por sanción de Sergi Busquets y del chileno Arturo Vidal.

El técnico italiano defendió su idea de fútbol, que debe mezclar atención defensiva y una propuesta de juego de calidad técnica, y destacó la importancia de encarar este duelo con personalidad.

'El público es fútbol. El fútbol sin público no es fútbol. El público te da emoción, a veces es bueno para el local y a veces te crea problemas. Honestamente venir aquí y jugar sin público a nosotros nos da una ventaja, porque venir aquí con 90.000 personas y oirles cantar, si no tienes mucha personalidad, si no tienes experiencia, lo pagas siempre', consideró.

Restó importancia al tipo de alineación por la que apostará Quique Setién, pues en el Barcelona, opinó, lo que cuenta es la mentalidad.

'El Barcelona no depende de los números. Tiene su metodología, su manera de jugar. No es importante si defiende con tres o cuatro, lo que es importante es cómo pueden ponerte en apuros. No es cuestión de 4-3-3 o 4-4-2. Es su mentalidad, su manera de ver el fútbol', afirmó.

También reiteró su profundo aprecio por el trabajo que el Barcelona realiza con su carrera y se refirió en particular a Riqui Puig, jugador que sigue desde hace dos años.

'Puig no es un joven, es un joven campeón, que hace parecer normales unas grandes jugadas. Es un espectáculo verle jugar, hace bien al fútbol. Mérito del Barcelona, no es casualidad que salgan jugadores de estas características', dijo.

El técnico italiano expresó su total respeto por el Barcelona, pero transmitió enorme pasión a la hora de hablar de sus jugadores.

'Jugué muchos partidos importantes en mi carrera de futbolista. Ahora no tengo que dar tensión a mi equipo. Hablaré mañana. En estos partidos hay que acordarse de tu infancia, de las personas que te quieren. Antes de llegar a jugar estos partidos está la playa, el jardín de la iglesia, los juveniles. Mis jugadores deben acordarse de dónde vienen', aseguró.

A nivel de once, Gattuso confirmó que Lorenzo Insigne, capitán del Nápoles, jugará solo si siente completamente listo, después de la lesión en un abductor sufrida el 1 de agosto en la última jornada de la Serie A.

'Insigne hizo medio entrenamiento con el grupo este jueves y este viernes hizo todo el entrenamiento. Mañana (por el sábado) quiero escuchar desde su boca que está al 100 %. Es una decisión mía, de los médicos, del jugador y si no está al 100 % no jugará', afirmó. EFE