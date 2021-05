Gavira: 'Mentalmente estoy muy desgastado'

Viruca Atanes

Madrid, 9 may (EFE).- Adrián Gavira (La Línea de La Concepción, 1987), que desde hace trece años junto a Pablo Herrera conforman una de las mejores parejas del vóley playa mundial, confesó a Efe que 'mentalmente' está 'muy desgastado'.

Gavira tenía previsto participar en la Copa CEV que este domingo concluye en el Parque Puerta de Hierro madrileño pero una lesión se lo impidió.

'Noté un tirón en Lorca, donde entrenamos después de volver de México. Al principio no le dí mucha importancia porque fue al final del entreno. El miércoles, ya aquí en Madrid, empecé a notar un tirón más fuerte al bloquear y acabé el entreno con muchos dolores y por eso decidimos no arriesgar en esta competición', detalló.

'Para nosotros este torneo - continuó- era sobre todo para coger confianza y ritmo de juego. Pero era muy arriesgado ya que podía romperme. Al final ha salido bien porque han conseguido meterse en la final (España disputará a partir de las 10:40 horas el oro ante Alemania)'.

'Mañana (en los servicios médicos del CSD) me evaluarán para ver si hay o no rotura abdominal. De hecho en Cancún hizo muchísimo viento y se desgasta mucho esta zona. Yo confío en que no haya rotura para poder empezar el martes los entrenamientos en Lorca. Yo lo haré con Fran (Marco) el entrenador y Pablo (Herrera) tendrá descanso hasta el jueves porque se metió aquí un tute bueno. Pero le está viniendo muy bien y está demostrando una vez más que es un líder. Le está haciendo sentir a Javi UHuerta) muy cómodo y está tirando muy bien de él', opinó.

Gavira, que buscar su tercera participación olímpica, tras participar en Londres 2012 y Río 2016, se lamentó del difícil año que está atravesando. Su compañero Herrera aspira a su quinta presencia en unos Juegos.

'Está siendo un año bastante complicado. Mentalmente estoy muy desgastado porque físicamente no me he llegado a encontrar bien. Tuve una operación de oído en octubre; después una infiltración programada en la rodilla en noviembre y diciembre y eso hizo que estuviese muchos meses parado. La pretemporada ha sido muy corta. En el periodo de fuerza que ganamos en pretemporada yo he estado muy limitado y voy arrastrándome por la pista. Y, cuando teníamos después de la prueba de Doha un mes para prepararnos para Cancún me contagié en Catar de covid y tuve que estar dos semanas encerrado', pormenorizó.

'Aunque estuve en el Centro de Alto Rendimiento de Lorca, que es el mejor sitio para nosotros para pasar el covid, ya que me pusieron en la habitación una bicicleta estática y un pequeño gimnasio, no perdí tanto físicamente. Pero, la verdad, ahora que ha pasado casi mes y medio desde que pasé el covid, sigo sin encontrarme bien físicamente, con mucha fatiga muscular, sin mucha energía. Espero que podamos ponerle remedio y, aunque esté mentalmente agotado somos deportistas, somos luchadores y lo que intento tener en mi cabeza es la posibilidad de conseguir una medalla en Tokio y después recordaremos estos momentos con alegría', declaró.

'Nuestra clasificación para Tokio aún no es matemática pero sí es verdad que tendría que producirse una carambola muy grande para quedarnos fuera', concluyó. EFE.