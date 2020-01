Gaviria-Richeze, la velocidad del Emirates que apunta al Tour y las clásicas

David Ramiro

Punta Negra (Argentina), 29 ene (EFE).- El colombiano Fernando Gaviria y el argentino Maximiliano Richeze son amigos, pero se consideran hermanos. Esta temporada, después de dos años en diferentes escuadras, se han vuelto a reencontrar en el UAE Emirates, equipo con el que compiten en San Juan y tienen como objetivo las clásicas europeas y el Tour de Francia.

Gaviria y Richeze forman un tándem de éxito. Lo demuestran en San Juan, dónde entre ambos suman once victorias de etapa, seis del colombiano y cinco del argentino, en los últimos años.

La pasada temporada de Fernando Gaviria no fue la mejor, pese a que logró seis victorias: dos en San Juan, dos en el Tour de Guangxi, una en el UAE Tour y otra en el Tour de Francia.

'En ningún momento me sentí conforme o en óptimas condiciones. Logré seis victorias, pero quería más. Fue un año regular, ni bueno ni malo, y espero que este año sea mejor', confesó Gaviria, feliz por la llegada al equipo esta campaña de un compañero especial.

Para el sprinter colombiano la principal diferencia respecto a la pasada temporada es que Maximiliano Richeze se ha incorporado a las filas del Emirates.

'Maxi nos va a ayudar demasiado, no solo para el esprint, sino para la convivencia o al estar en la habitación. Da un plus y me ayudará a entrenar también. Vivimos juntos, en el mismo edificio, y para mí es como un hermano más, es muy importante, porque nos llamamos todos los días', declaró Gaviria.

Richeze reconoció que tienen 'muy buena relación fuera de la bicicleta, una amistad muy grande'. 'Eso es un punto bastante importante', puntualizó Gaviria.

'Me enseña demasiadas cosas sobre el esprint y es algo a favor que tenemos', destacó el ciclista colombiano, un habitual desde hace años en San Juan, la carrera en la que empezó a despuntar en 2017.

La ronda sanjuanina se ha convertido en la competición más importante de todo el continente sudamericano y una buena oportunidad para que los ciclistas locales puedan mostrarse al mundo. Además, el público es muy fervoroso y en cada etapa se aprecia el cariño que sienten por los corredores.

'Es una carrera muy importante para nosotros en Argentina por la magnitud que tiene y por todos los campeones que vienen. Para mí es muy especial correr en mi tierra, delante de mi gente, de la familia, de amigos, porque me siento importante', señaló Richeze.

Fernando Gaviria es uno de los mejores velocistas del momento, pero, como reconoció el triple campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan, cada vez es más difícil ganar porque 'antes había un favorito por equipo y ahora hay más de uno'.

'Si quieres ganar debes controlar todo, desde la carrera al entrenamiento o la comida. Todo. Ahora como mucho más pescado, por ejemplo', desveló Gaviria.

'Tener muchos rivales da igual porque para que un esprint sea lindo tienen que estar los mejores y así lo disfrutas más cuando ganas. Esta temporada va a ser especial porque todos los velocistas van a ser de nivel', señaló.

Uno de los aspectos que más hay que controlar es la presión. 'Todos esperan cada vez más de uno y por eso siento también más presión, aunque trato de disfrutar la vida al máximo', apuntó Gaviria.

El calendario que manejan este año pasa por las Clásicas europeas como la París-Roubaix y la Milán-San Remo y sobre todo el Tour de Francia. 'Es la decisión del equipo', subrayarpn. EFE