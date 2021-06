Gavranovic: 'Vamos a jugar ante España con mucha confianza en nosotros'

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- Mario Gavranovic, autor del tercer tanto de Suiza que mandó el partido ante Francia a la prórroga y el primero de la tanda de penaltis, aseguró que encaran el encuentro de cuartos de final de la Eurocopa ante España con confianza en sí mismos.

El jugador del Dinamo Zagreb, que comenzó el partido en el banquillo, resultó a la postre determinante en la histórica clasificación de la 'Nati' por primera vez para los cuartos de final.

'Vamos a jugar con mucha confianza en nosotros mismos. Al fin y al cabo eliminamos a los campeones del mundo. Por supuesto que estamos muy orgullosos, pero la historia aún no ha terminado', indicó Gavranovic Reconoció que vivieron emociones 'muy fuertes' con la clasificación, así como que fue 'al ciento por ciento el gol más importante' de su carrera y 'uno de los goles más importantes de la historia de la selección suiza', lo que le hace sentirse muy orgulloso.

'En ese momento no sabía lo importante que era el gol para el fútbol suizo. Solo me he dado cuenta esta mañana', señaló Gavranovic, quien explicó que producto de la emoción apenas pudo conciliar el sueño.

También fue protagonista en la tanda de penaltis. Fue el primer suizo en lanzar: 'El entrenador me preguntó quién se sentía bien. Inmediatamente dije que quería ser el primero'.

Pierluigi Tami, director de la selección, explicó que el triunfo en los penaltis no fue una casualidad porque después de los entrenamientos el equipo los entrena, si bien advirtió que 'realmente no se puede entrenar, porque ls emociones juegan un papel importante en una tanda'.

El presidente de la Federación helvética, Dominique Blanc, aseguró que el lunes había sido 'un día histórico para el fútbol' y que 'es un placer increíble ver a tanta gente' en el país 'feliz y unida'. Apuntó también que quieren 'seguir escribiendo la historia'. EFE