Gayá: 'Tenemos tiempo para mejorar'

Madrid, 4 jun (EFE).- José Luis Gayá admitió que la selección española tiene 'mucho margen de mejora', tras empatar a cero su primer test de cara a la Eurocopa ante Portugal, y mandó un mensaje de calma al afirmar que tienen 'tiempo para mejorar'.

'Queríamos ganar pero no ha podido ser. Hemos hecho cosas muy buenas y es con lo que nos tenemos que quedar. Obvio que otras no han sido tan buenas pero tenemos que seguir mejorando. Nos queda otro partido antes de empezar el torneo, que es lo que cuenta, y tenemos tiempo para mejorar', apuntó.

'Tenemos mucho margen de mejora, no solo nosotros todas las selecciones. Hemos hecho cosas buenas en la primera parte, nos han creado pocas oportunidades, tenemos que mejorar a balón parado pero el equipo tiene personalidad y hemos tenido ocasiones para ganar', añadió en declaraciones a Teledeporte.

Para Gayá la portería de la selección española no debe generar debate. 'Confiamos en los tres porteros que tenemos, son grandísimos y estamos a muerte con ellos. Tenemos que formar un grupo para hacer un gran Europeo y estamos en el camino'.

Pablo Sarabia por su parte, celebró su regreso a la selección. 'Me he sentido muy bien, estaba con muchas ganas de que llegase este día y he disfrutado mucho. Me hubiera gustado ganar el partido pero el equipo ha estado bien y acabo contento'.

'Nos ha faltado meter la pelota dentro de la portería aunque hemos tenido oportunidades. Tenemos un grupo muy bueno, con gente de mucha calidad y virtudes, sobre todo mucha ilusión que es importante a la hora de competir', reconoció

El partido amistoso dejó el regreso de la afición española a un estadio de fútbol y Sarabia celebró volver a ver seguidores en las gradas del estadio Wanda Metropolitano.

'Es muy bonito, es una parte fundamental del fútbol. Se ha hecho muy raro los estadios vacíos pero era necesario por la situación sanitaria que se vive en el mundo. Es espectacular tener a gente animándonos', concluyó. EFE