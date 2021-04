Genialidad de Benzema y esfuerzo colectivo del Real Madrid

Madrid, 10 abr (EFE).- El Real Madrid se llevó el clásico frente al Barcelona (2-1) en un partido que se le puso de cara pronto gracias a una genialidad de Karim Benzema, que no pudo ampliar su renta porque a Vinicius Junior se le apagó la luz que tuvo frente al Liverpool de cara a puerta y que supo sufrir con el esfuerzo colectivo.

El francés Zinedine Zidane tuvo que rotar incluso en la segunda parte por el desgaste físico que acumulaba el equipo de la victoria en ‘Champions’ y supo sufrir para llevarse los tres puntos con los que duerme líder de LaLiga Santander.

Así jugaron los futbolistas del Real Madrid en el clásico frente al Barcelona:

Thibaut Courtois (6): El belga estuvo bien protegido por sus compañeros, nada pudo hacer en el intento de gol olímpico de Leo Messi que pegó en el palo y le ganó en el mano a mano al argentino en el descuento de la primera mitad con el pie derecho, aunque, de haber sido gol, hubiese sido anulado por mano. Además, Courtois leyó muy bien el juego adelantándose a dos clásicos centros de Jordi Alba despejando así cualquier tipo de peligro.

Lucas Vázquez (6): En el clásico de ida se ganó el sitio esta temporada sustituyendo a Nacho Fernández por lesión. Y en este de vuelta le tocó ser a él el sustituido en el m.42 tras un golpe rodilla con rodilla cinco minutos antes con Sergio Busquets. Lo intentó, pero no pudo seguir. Antes le dio tiempo a dar la asistencia del primer gol del partido a la llegada de Karim Benzema al primer palo.

Nacho Fernández (7): Otro partido notable para el central, y otra vez en un duelo de máxima exigencia. Lo que hace temblar a Zinedine Zidane ya que el español vio la quinta amarilla del curso por una entrada en la frontal del área sobre Leo Messi y se perderá el duelo del próximo domingo contra el Getafe.

Éder Militao (6): Correcto. Contra el Liverpool tuvo que salir de inicio a última hora por el positivo en coronavirus de Raphael Varane y para el próximo duelo de LaLiga Santander es el único central sano en la primera plantilla.

Ferland Mendy (4): Ferland Mendy no se mostró en ataque como es costumbre. Este sábado Zidane no le dio tantas libertades. En defensa, Óscar Mingueza le ganó el sitio en el segundo palo en la acción que provocó el 2-1 en el m.60 que metió en el partido al Barcelona. Además, en el m.83 se jugó un penalti sin sentido agarrando a Martin Braithwaite cuando el balón apuraba línea de fondo en dirección al banderín. Gil Manzano no señaló nada y los futbolistas azulgranas se reiteraron en las protestas.

Casemiro (5): Su único ‘pero’ fue la expulsión. Con dos tarjetas amarillas en dos minutos, m.89 y m.90+1, el brasileño se perderá el próximo encuentro liguero. En el resto del choque fue el eje sobre el que giró el apartado defensivo y ofensivo del Real Madrid. El brasileño jugó por tramos solo entre centrales y mediocentros, siempre pendiente de la vigilancia a Leo Messi. Volvió a dar una lección en el cuerpeo para provocar las faltas de los rivales y asegurar la salida de balón.

Toni Kroos (6): Con su exhibición el martes frente al Liverpool, el clásico de Kroos supo a poco. No pudo hacerse con el mando del juego como frente a los ‘red’ ni sacar al espacio a los suyos, pero sí que aportó clarividencia en corto para salir de la presión blaugrana. Dejó su sitio a Isco en el m.72

Luka Modric (6): El que sí dejó un pase al espacio medido fue Modric en el m.65. El croata se lo puso al pie a un Vinicius que luego no estuvo acertado en la toma de decisión queriendo asistir a Benzema.

Fede Valverde (7): Fue la sorpresa de Zinedine Zidane en la alineación titular y demostró porqué. El primer tanto nació de sus botas con una conducción rompiendo al espacio las líneas del Barcelona. En los 60 minutos que jugó, pactados con el francés ya que volvió tras lesión el martes, ayudó también a defender el costado derecho.

Vinicius Junior (5): Demostró la cara y la cruz de su juego. Puro Vinicius. La mala defensa del Barcelona aupó sus virtudes de juego al espacio. Forzó la falta que propició el 2-0 obra de Toni Kroos, pero volvió a no estar acertado en la toma de decisiones de cara a portería. Remató hacia atrás un centro al que Benzema esperaba en el segundo palo y, en el m.65, desaprovechó un dos contra dos cediendo mal el balón al galo.

Karim Benzema (8): Nueve clásicos llevaba sin marcar Karimm Benzema, el pilar ofensivo del Real Madrid. Y rompió esta mala racha de forma inmejorable, con un gol de bella factura adelantándose al primer palo a Ronald Araujo y definiendo de tacón. Gesto de pura clase.

--

Álvaro Odriozola (6): Cumplió. No jugaba desde el 5 de febrero y el clásico fue su sexto partido esta temporada y la lesión de Lucas Vázquez le puede hacer ser de la partida en el duelo trascendental contra el Liverpool. Tuvo su acción fundamental en el m.66 salvando una salida al contragolpe de Leo Messi en una entrada abajo al límite.

Marco Asensio (5): Fue el sacrificado para dar entrada a Fede Valverde. Llegaba en racha tras anotar cuatro goles en cuatro partidos, pero no se mostró en ataque, centrado en las ayudas defensivas tras entrar al campo después del gol del Barcelona que recortaba distancias.

Mariano Díaz (6): Fue el autor del último tanto en el Santiago Bernabéu antes de la pandemia, precisamente contra el Barcelona. Volvió a tener protagonismo en los últimos 20 minutos y se peleó, como siempre, en cada balón aéreo. Uno dejó casi solo a Marcelo ante ter Stegen para sentenciarlo.

Marcelo (4): Sin incidencia en defensa, en ataque dejó escapar la sentencia en el m.92 porque se le anticipó Óscar Mingueza.

Isco Alarcón (5): Cumplió. Ayudó a fortalecer el centro del campo del Real Madrid en los momentos de más sufrimiento para mantener la victoria. EFE

