George Bennett, campeón de Nueva Zelanda de ciclismo en ruta

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- George Bennett (Jumbo-Visma) se ha proclamado por primera vez campeón de Nueva Zelanda de ciclismo en ruta al imponerse en solitario en la carrera de 174,4 km con salida y meta en la ciudad de Cambridge.

Con la medalla de plata ya obtenida en la contrarreloj del viernes, Bennett, de 30 años, venció en la prueba de fondo con un tiempo de 4h15:17, seguido del británico Mark Stewart, que llegó a 1:48, y de Michael Torckler, a 1:49.

Bennet, que había sido antes dos veces subcampeón neozelandés en ruta, se metió en la escapada del día y salió a todos los ataques. 'Lo pasé mal en algunas subidas pero no perdí la calma y al final nadie pudo seguirme', comentó.

El nuevo campeón lanzó su ataque decisivo a 8 km de la meta. 'Hace una semana me encontraba mal y casi me descartaba, pero la buena contrarreloj que hice me dio mucha moral. He estado persiguiendo este título durante diez años', señaló Bennett. EFE