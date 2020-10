George Clooney dirigirá una cinta sobre béisbol con Bob Dylan como productor

Los Ángeles (EE.UU.), 15 oct (EFE).- George Clooney dirigirá una película sobre 'Calico Joe' (2012), una novela sobre béisbol que escribió John Grisham y que en su viaje a la gran pantalla contará además como productor con Bob Dylan.

'John escribió una historia hermosa y la oportunidad de colaborar con Bob para traerla a la pantalla es simplemente fantástica', aseguró Clooney en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

Además de sentarse en la silla de director, Clooney producirá esta cinta junto a Grant Heslov y Bob Dylan.

'George y Grant vieron en este libro lo que yo veo: una poderosa historia que tendrá repercusión tanto en los jóvenes como en los mayores. La gente de todo tipo podrá identificarse con ella', defendió Dylan.

Inspirada levemente en hechos reales, 'Calico Joe' contaba la historia de una joven promesa del béisbol que entraba en coma tras ser golpeado por un durísimo picheo.

Clooney ganó el Óscar a la mejor película junto a Heslov y Ben Affleck por 'Argo' (2012) y tiene otra estatuilla en su vitrina como mejor actor de reparto por 'Syriana' (2005).

Como intérprete ha dejado su huella asimismo en 'O Brother, Where Art Thou?' (2000), la saga de 'Ocean's Eleven' o 'Gravity' (2013), mientras que como realizador ha brillado en películas como 'Good Night and Good Luck' (2005) y 'The Ides of March' (2011).

En diciembre estrenará en Netflix 'The Midnight Sky', una película sobre un científico en el Ártico que trata de contactar con la tripulación de una nave que intenta regresar a la Tierra.

Clooney ha protagonizado junto a Felicity Jones esta cinta que supone su primer trabajo como realizador desde 'Suburbicon' (2017) y que es su primer papel en una película desde 'Money Monster' (2016).

Por su parte, Dylan presentó en junio 'Rough and Rowdy Ways', su primer disco con temas originales desde 'Tempest' (2012) y un álbum que fue recibido con un aplauso prácticamente unánime de la crítica. EFE