Georgia sorprende a España al descanso (1-0)

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Un tanto de Khvicha Kvaratskhelia a un minuto del descanso en el Dinamo Arena de Tiflis, obliga a la remontada a la selección española para no complicarse en exceso la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022, tras su estreno con empate ante Grecia.

La selección española no encontró el camino para generar peligro en la primera parte en Tiflis y se fue con el peor sabor de boca al descanso, tras recibir un tanto en el minuto 44 en una acción rápida que culminó con calidad Kvaratskhelia.

La revolución en el once del seleccionador español Luis Enrique Martínez no le dio resultado en un primer acto de igualdad, con España asumiendo el dominio pero sin encontrar la fórmula para generar acciones de peligro. Ferrán Torres desperdició las dos más claras mientras que Georgia se estrelló con Unai Simón en la primera y no desaprovechó el desajuste defensivo en la segunda para irse al descanso dando la sorpresa. EFE