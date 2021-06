Geraint Thomas:'El ataque del final no estaba planeado'

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- Geraint Thomas (Ineos) sorprendió con una victoria que llegó con un ataque a falta de 900 metros de la meta 'que no estaba planificado', y que pudo confirmar con la imagen de la foto de llegada, pues creía que había ganado Sonny Colbrelli.

'El ataque final no estaba planeado, pero vi que los Bahrein Victorious no estaban delante y escuché en la radio que había creado un pequeño hueco, así que lo di todo. No pensé que había ganado cuando crucé la línea', dijo en meta el ganador del Tour 2018.

Thomas saboreó el triunfo no esperado en Saint-Vallier, compadeciendo a Colbrelli, quien la pasó tarde.

'¡Pobre Colbrelli, me pasó tan rápido...!. Ha sido genial ganar esta etapa, por supuesto. Ayer probablemente no tuve piernas en la contrarreloj y colapsé en la segunda parte. Es bueno recuperarse bien tras el esfuerzo'.

Ahora llegará la hora de la verdad en el Dauphiné con las etapas de montaña, especialmente las del sábado y domingo en La Plagne y Les Gets.

'Ha sido una etapa intensa, sobre todo por el viento. Este fin de semana llega la verdadera prueba, veremos qué sucede.'. EFE