Geraint Thomas se disloca el hombro derecho en una caída

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El ciclista galés Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), ganador del Tour de Francia en 2018, se dislocó el hombro derecho este domingo en una caída al resbalar en una placa de hielo, según informó en su cuenta de Twitter.

'No es el domingo que esperaba. Me choqué contra un poco de hielo y me disloqué el hombro. Ya estoy de vuelta ahora después de dos horas con bastante dolor, pero sin fracturas. Así que todo está bien para llegar a tope mañana', anunció el británico. Además, colgó dos imágenes que muestran una radiografía del hombro derecho, antes y después de ser recolocado.

El corredor de Ineos, que ya se fracturó la pelvis el pasado mes de octubre mientras disputaba el Giro de Italia, suma una nueva lesión en un 2020 en el que sólo pudo competir 25 días, sin conseguir ninguna victoria. Su último éxito fue el segundo puesto logrado en el Tour en 2019.

Thomas destacó en el ciclismo en pista antes de pasar a competir en ruta. Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008), Londres (2012) y Río de Janeiro (2016). En China y Reino Unido consiguió dos medallas de oro en la prueba de persecución por equipos. EFE