Gerard Moreno: 'Cuando fallas un penalti, al siguiente vas con dudas'

Las Rozas (Madrid), 4 jul (EFE).- Venció a las dudas Gerard Moreno para salir airoso de un momento decisivo, la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Eurocopa 2020, a la que acudió intentando olvidar el fallo frente a Polonia y levantando a España de un mal inicio tras los fallos de Sergio Busquets y Rodri Hernández.

'Intenté no pensar en el último penalti que había lanzado y estar calmado', recuerda con los medios de la Federación de un momento ya imborrable en su carrera. En una Eurocopa en la que el gol se le ha resistido y no ha podido extender su gran dinámica goleadora del Villarreal, asumió la responsabilidad y no falló.

'Pensé en la gente que me apoya en el día a día y, sobre todo, cogí fuerza para ir decidido. Me sentí convencido y pudo ir dentro. Es verdad que cuando fallas un penalti el siguientes vas con dudas pero por suerte pudo ir bien', afirmó.

Antes del lanzamiento, el seleccionador Luis Enrique Martínez había elegido a varios jugadores como opciones y ellos mismos marcaron el orden. 'El míster dio una lista de siete y ocho jugadores y nos fue preguntando quien tenía confianza para lanzar el penalti'.

'En un momento así te tienes que sentir preparado y con confianza para poder afrontarlo. Hemos entrenado durante este mes muchas veces los penaltis y por suerte pudimos pasar', agregó.

Para Gerard la tanda final ante Suiza no se debió celebrar porque asegura que hicieron méritos suficientes como lograr antes el pase a las semifinales.

'Fue un partido en el que merecimos no llegar a penaltis, haberlo ganado antes. Fue una tanda con muchas emociones, con tensión, las semifinales en juego y al final la disfrutamos mucho con un subidón increíble', sentenció. EFE