Gerard Piqué: 'Los resultados han aguantado al club'

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- El defensa central Gerard Pique, uno de los cuatro capitales del FC Barcelona, dijo este lunes en Nápoles que en los últimos años 'los resultados del equipo han estado aguantando al club', en alusión a que este martes en San Paolo los azulgrana tienen 'una gran responsabilidad' para lidiar con el 'ruido' que ha acompañado a la entidad estos últimos días.

El nombre de Gerard Piqué apareció hace unas jornadas en el escándalo de las redes sociales, en que la SER descubrió que el club había contratado a una empresa para mejorar la imagen de la directiva, pero que también hizo trabajos paralelos para criticar a actuales jugadores, como Piqué, y personajes vinculados con el entidad, como exjugadores, presidentes o aspirantes a la presidencia.

'No sé si me molestó (cuando salió su nombre), porque las redes sociales son incontrolables. No será la primera ni la última vez', añadió Piqué, quien también se refirió a los silbidos en el Camp Nou el pasado sábado contra le junta y subrayó: 'Al final, tenemos que intentar hacer nuestro trabajo, porque en este club siempre han sido muy importantes los resultados; y éstos son los que aguantan al club.

'No tengo información para saber si está bien o mal gestionado el club, pero lo que está claro es que si el equipo pierde hay mucho ruido', añadió en la conferencia de prensa previa al partido Nápoles-Barcelona, que se jugará este sábado en San Paolo.

Piqué aseguró que en el vestuario azulgrana sus miembros saben 'la responsabilidad que' tienen, 'porque si el equipo funciona, se ha demostrado que lo que pase en el club, sus números, etc... al final la gente lo que quiere es que el Barça gane', afirmó. 'Y eso esta en nuestras manos', añadió.

Piqué insistió en que el 'ruido' que a veces envuelve al club azulgrana se hace más patente cuando la entidad 'pasa por una debilidad'.

A pesar de este aislamiento que ha deseado para sus compañeros respecto al entorno culé, Piqué se refirió al mensaje que lanzó hace unos días contra un periodista al llamarlo 'marioneta' ('titella', escribió en catalán).

'Marionetas hay en todos los lados, y lo somos todos en algún aspecto. pero en este caso lo quería manifestar, pero no era un mensaje contra la junta directiva. Todas (las directivas) tienen a sus personas mas afines pasándoles información. Lo hace todo el mundo. El tema es que cuando se pasan ciertas líneas hay que salir al paso. Eso es lo que quise hacer', justificó.

Hace unos días, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, se reunió con los capitanes para explicarles lo que había sucedido con la empresa que gestionó cuentas en Facebook, y que estaba a sueldo del club.

'Son cosas que suceden en un club tan grande, con gente que no tenía ni idea', dijo, en cierto modo disculpando al presidente, sobre quien ha recaído todas las culpas sobre este hecho.

Piqué aseguró que se creyó la explicación y la versión que ofreció Bartomeu a los capitanes: 'Lo vi un poco tocado (a Bartomeu). Al final, ya ha salido, se ha explicando y solucionado, y a pasar página. Todo lo que no sea la pelota nos perjudicará'.

Por otra parte, se le preguntó sobre la comparativa entre el ídolo del Nápoles, Diego Armando Maradona, y su compatriota Lionel Messi, la estrella azulgrana. 'Me quedo con Leo por su regularidad y magia a diario', dijo.

Se mostró entusiasmado por visitar 'este estadio tan histórico, porque es algo diferente y a los futbolistas nos apetece probar cosas nuevas'.

Piqué también hizo suya la reflexión que Lionel Messi lanzó hace unos días en una entrevista en Mundo Deportivo, cuando el argentino señaló que el nivel que tiene ahora el Barcelona 'no alcanza' para ganar la Liga de Campeones.

'En otros años hemos llegado a esta fase mucho más sobrados. Es cierto, ahora no somos tan favoritos, pero la trayectoria del Barça y de algunos jugadores es buena. Ahora lo que toca es crecer', señaló. EFE