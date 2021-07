Germán Portanova, nuevo seleccionador de Argentina

Buenos Aires, 26 jul (EFE).- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes que Germán Portanova, entrenador de UAI Urquiza, es el nuevo técnico del seleccionado argentino femenino de fútbol en reemplazo de Carlos Borrello, que pasará a ser coordinador general de selecciones femeninas.

'Portanova, de 47 años, llega a la Albiceleste luego de haberse consagrado en el fútbol femenino de nuestro país. Fue tres veces campeón como entrenador de la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y en el torneo 2018/19. Además, disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019)', informó la AFA en su sitio web.

'Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la selección femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar', dijo el entrenador en declaraciones compartidas por la AFA.

El nuevo seleccionador dijo que conoce a las futbolistas por sus años de experiencia como entrenador y que se siente 'capacitado' para dirigir a la selección.

Portanova estará a cargo también de la selección sub'20 y la AFA anunciará en los próximos días a los cuerpos técnicos de las divisiones juveniles.

Tras haber disputado sus únicos dos Mundiales en Estados Unidos 2003 y China 2007, la Albiceleste volvió a disputar el torneo de países más importante del mundo en Francia 2019.

En esa Copa del Mundo, Argentina consiguió sus dos primeros puntos.

En los últimos años la Albiceleste también fue subcampeona de los Juegosaarh Panamericanos de Lima 2019 y tercera en la Copa América de 2018.

'La clasificación al Mundial le dio a Argentina un posicionamiento importante. Ahora hay que mantenerlo, mejorar, unir cada vez más el grupo, y seguir con las cosas que se han hecho bien agregando mi idea y mi forma de trabajo. Junto a mi cuerpo técnico, intentaremos volcar ese protagonismo en el juego que tenía la UAI', sostuvo Portanova.

El seleccionador saliente, Borrello, tuvo enfrentamientos con algunas referentes del equipo, como las figuras del Mundial Estefania Banini y Florencia Bonsegundo, que no volvieron a ser citadas tras la Copa del Mundo.

El hasta ahora seleccionador, de 65 años, pasará a desempeñarse como coordinador general de selecciones femeninas. EFE

