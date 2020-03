Germán Sánchez: 'He vuelto a sentir las mariposas del nerviosismo'

Gustavo Borges

Guadalajara (México), 25 mar (EFE).- A los 27 años, cuando suponía estar por encima del bien y el mal en los clavados, el doble medallista olímpico Germán Sánchez ha regresado a los entrenamientos acosado por el nerviosismo de los principiantes.

'He vuelto a sentir las mariposas del nerviosismo, suponía que a estas alturas eso no me iba a suceder, pero regresaron este mes, es algo maravilloso porque hay más adrenalina', reveló en entrevista a Efe el subcampeón olímpico en la prueba individual de plataforma en Río 2016 y en los clavados sincronizados en Londres 2012.

El mexicano Sánchez es uno de los mejores deportistas latinoamericanos de los últimos ocho años: además de sus preseas olímpicas, presume de un subtítulo en la prueba sincronizadas desde 10 metros en los Mundiales de Kazán 2015 y es uno de los saltadores con mayor grado de dificultad en sus ejecuciones.

Sin embargo, después de ganar la plata olímpica en Río, el mexicano sufrió un par de accidentes: en el 2018 se desprendió la retina en un salto y en el año pasado se fracturó el tendón de Aquiles en otro, lo cual le impidió estar en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y en los Panamericanos de Lima.

'Podría decir que soy mejor saltador que en el 2016, sentía eso, pero al regresar a la competencia de control de este mes sentí incertidumbre como si nunca hubiera competido. Otra vez la emoción en la panza', aseguró.

Si bien lamentó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos decretado por el COI este martes, Sánchez aseguró que siempre hay una forma de asumir de manera positiva y en su caso se mentaliza con la idea de que tendrá más tiempo para llegar en la mejor forma a los Olímpicos.

'No creo que esté pasando esto, pero por otra parte tendré más tiempo. Recuperado de las lesiones estoy y ahora podré completar de una mejor forma mi preparación; no llegar justo a los Juegos', insistió.

Según las pruebas a las que se ha sometido, el saltador está como en el 90 por ciento de su forma deportiva, aunque le falta retomar el ritmo de las competiciones, lo cual buscará hacer a partir de ahora.

'En el campeonato selectivo mis movimientos fueron buenos, aunque me falta el ambiente de la competencia. No es lo mismo entrenarse solo que presentarse ante los jueces y el público, eso se va a dar con el tiempo', indicó.

Con los cambios en la fecha de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en el 2021, Germán se acomodará al nuevo plan que diseñe su entrenador, Iván Bautista, y perfeccionará sus saltos de más dificultad, los cuales ya volvió a dominar después de dos cirugías.

'Estoy tirando ya las cuatro y media vueltas adentro, con un grado de 4.1 puntos, y las dos y media al frente con tres giros, que valen 3.8: En México solo mi compañero Iván García y yo las tiramos; también trabajaremos en los demás saltos', aseveró.

Si bien tiene en mente ganar en Tokio su tercera medalla olímpica en tres Juegos consecutivos, Germán Sánchez va paso a paso. Hace dos años, cuando sufrió el primer accidente, confió. El año pasado al sufrir la fractura de tendón volvió a apostar a levantarse.

Ha sido duro el proceso, reconoce, pero ha recuperado la capacidad de sorpresa, esa que tenía hace más de 20 años cuando era un niño de escuela primaria y competía por el humilde regalo de lanzarse al agua.

'No me imaginé que iba a volver a sentir todo esto tanto tiempo después', aseguró al referirse a su nuevo milagro.EFE