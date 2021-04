Ghebreigzabhier:'Pronto veremos a un africano competitivo y será eritreo'

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- Amanuel Ghebreigzabhier ( Adís Abeba, 26 años), es uno de los corredores africanos que están abriendo paso a su continente en el World Tour como ciclista del Trek Segafredo. El eritreo es un embajador de Eritrea en el pelotón mundial, un país que en pasión por el ciclismo puede competir con Bélgica ó los Países Bajos.

'En Eritrea, la bicicleta forma parte de nuestra vida diaria. Es el juego favorito de muchos niños y el medio por el cual miles de personas, todos los días, se mueven. La bici es como una isla de felicidad en África. La consecuencia de esta pasión es que el ciclismo, durante tantos años, ha sido el deporte más popular del país', dice Amanuel en el portal de su equipo.

Cuando era niño, Ghebreigzabhier, dos veces campeón nacional y una de África, solía sentarse a un lado de la carretera en Asmara, la capital eritrea para ver competiciones. Fue en esta ciudad donde nació y donde empezó a amar el ciclismo a base de ver a sus entonces ídolos. Entonces, la bici solo era un juego.

Cuando ya era adolescente cambió el punto de vista. Un amigo suyo practicaba bicicleta de montaña y le acompañaba en los entrenamientos. Su deporte favorito pasó a ser el ciclismo de manera más seria. Solo dos años después se unió al principal club ciclista nacional, As.Be.Co, y comenzó a competir. Tenía 15 años.

EL CICLISMO EN ERITREA UN VESTIGIO DE LA ITALIA COLONIAL

El ciclismo surgió en Eritrea como un vestigio de la Italia colonial y es un deporte que ya es parte de su cultura moderna. La bicicleta despierta pasión, así como las competiciones. Con el nuevo milenio, este país se instaló en el mapa ciclista mundial.

'El crecimiento del proyecto MTN-Qhubeka, el primer equipo de África, atrajo a mucha gente a seguir las carreras por televisión. Mis compañeros y yo seguíamos juntos las carreras más importantes. Las clásicas del norte son las pruebas que más me gustaban y me gustan, pero el Tour de Francia es el evento más seguido y el más importante. No se puede imaginar el entusiasmo que despiertan corredores eritreos como Daniel Teklehaimanot, Merhawi Kudus y Natnael Berhane'.

Luego llegó el momento de salir de las fronteras eritreas para competir con la selección nacional, donde encontró la medida de su potencial. Había que surcar nuevos mundos para conocerse mejor.

'En 2013 corrí el Tour de Ruanda y al año siguiente, a la edad de 20 años, gané el título nacional, el recuerdo ciclista más hermoso que tengo hasta ahora'.

En 2014 corrió el Campeonato del Mundo en Ponferrada, y participó en las competiciones más importantes de África. Aprendió tanto que subió el listón de sus ambiciones.

'Siempre he intentado establecer metas concretas en mi vida y una vez que las he logrado he creado otras nuevas. En 2016, estaba listo para un nuevo salto adelante, uniéndome al equipo de desarrollo de Dimension Data y mudándome a Europa '.

Fuera de Eritrea su vida siempre ha estado marcada por los ritmos del ciclismo. Vivió en una casa que tenía el equipo en Lucca, Italia.

'Todos éramos chicos jóvenes y ambiciosos. Nos ayudamos unos a otros; fue una gran experiencia. Nuestra pasión por el ciclismo fue la clave que nos ayudó a adaptarnos a un nuevo país. Italia tiene una gran cultura ciclista y nos sentimos cómodos con ella. Sin embargo, sin faltarle el respeto a mis amigos italianos, entre Italia y Eritrea, hay un abismo con respecto al ciclismo: ¡montar en Asmara es un paraíso en comparación con Lucca!.

Gracias al ciclismo, Amanuel Ghebreigzabhier ha podido viajar a menudo por Europa y África, ha conocido otras partes del mundo, algo que le fascina, aunque a veces la nostalgia pesa mucho.

Con su filosofía de ir paso a paso, Amanuel se ganó un lugar entre los profesionales en 2018 con el paso del equipo Dimension Data al WorldTour. Luego, en 2021, se unió a la familia del Trek-Segafredo.

'En los últimos tres años he corrido en pruebas cada vez más importantes y he aprendido en las grandes vueltas. Siempre estaré agradecido al equipo de Dimension Data pero busqué un nuevo desafío con el Trek-Segafredo, un equipo donde se respira una sensación de globalidad, gracias a la presencia de varias nacionalidades, idiomas y culturas. Es algo especial'.

En tan solo unos años, Amanuel se enfrentó a su desafío personal para convertirse en un ciclista profesional con determinación y éxito. Ahora su esperanza es ver a otros ciclistas eritreos y africanos siguiendo el mismo camino.

PRONTO VEREMOS UN AFRICANO COMPETITIVO, Y ..¡¡SERÁ ERITREO¡¡

'El ciclismo ya no es un deporte marginal en África y formo parte de la segunda generación de ciclistas africanos. Año tras año, el número de ciclistas aumenta. Es un proceso continuo, pero la velocidad del crecimiento dependerá en gran medida de la fuerza, la capacidad y las opciones de las federaciones nacionales.

'Creo que África es un hermoso continente para el ciclismo. Si pienso en mi país de origen, hay condiciones ideales para los profesionales, incluidas las carreteras, la presencia reducida de coches y factores naturales como la altitud (Asmara tiene una altitud de 2.300 metros). Además, por eso, aunque me gusta quedarme en Europa, vuelvo a casa tan pronto como puedo, más o menos cada tres meses'.

Para Amanuel Ghebreigzabhier, el camino está trazado para una futura explosión del ciclismo africano. 'No pasará mucho tiempo antes de que veamos a un ciclista africano competitivo en una gran vuelta. ¡Y estoy convencido de que será eritreo!'. EFE