Giammattei augura el fin de la indolencia contra la desnutrición en Guatemala

Guatemala, 19 nov (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este martes que revertirá la 'indolencia' de los Gobiernos anteriores en contra de la desnutrición, principalmente infantil, y anunció que ejecutará una 'cruzada' contra ese flagelo que 'hipoteca' al futuro del país.

'La indolencia de los Gobiernos ha sido la constante y lo vamos a revertir y vamos a poner como primer objetivo de Estado la cruzada contra la desnutrición desde el 14 de enero', subrayó el futuro mandatario, quien aseguró que para conseguirlo y no 'perder un solo día' pidió el apoyo de la comunidad internacional.

Aseguró que Guatemala 'ha sido injusta con su niñez', pues 'no los nutrimos (a los niños), no los educamos, lamentamos cuando desaparecen por voluntad propia del país y no sabemos cuántos niños han migrado ni cuántos están asilados o confinados en EE.UU., ni cuántos han desaparecido en México'.

Además, mencionó que el país es 'incapaz de frenar las causas del abandono a la niñez' y por eso anunciará 'parte de esas acciones' el mismo día de su toma de posesión.

Su Gabinete designado en Educación y Seguridad Alimentaria 'ya está trabajando', enfatizó Giammattei, durante un acto de la Procuraduría General de la Nación, en el sur de Ciudad de Guatemala.

Aseguró que su Administración ampliará el programa de los 1.000 días con un seguro médico para niños de nivel preescolar y escolar, para que todos tengan 'acceso a la salud'.

Este sería el 'primer seguro médico para un país latinoamericano', sostuvo, y afirmó que serán unos 2,5 millones de niños los que serán monitorizados para ver 'la curva de crecimiento'.

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) serían los encargados de hacer las selecciones de los menores y de 'pesarlos y medirlos', con el fin de 'tener una base de datos para saber en dónde están (los niños con mayor desnutrición), pues muchas veces no lo sabemos'.

Además, destacó que su compromiso será 'darle la importancia a la niñez y adolescencia que jamás ha tenido', para lo cual también anunció la creación de un cuerpo élite de la Policía Nacional Civil 'para que los niños abandonados y cuyos derechos sean violados tengan una gestión inmediata'.

Agradeció a la plataforma Facebook y a la Procuraduría General de la Nación por 'reforzar' la alerta Alba-Keneth al implementar el programa de 'emergencia rápida en Facebook para niñas, niños y adolescentes desaparecidos', pero pidió que esta alerta se amplíe al 'maltrato' y así evitar que la niñez sea 'abandonada el día de mañana'.

La red social permitirá 'segmentar geo posicionalmente' la divulgación de las alertas Alba-Keneth, 'específamente en casos que la investigación lo permita', para que el anuncio se difunda 'a todos los usuarios de la red social que se encuentren en un área considerada de especial interés para la búsqueda', concluyó la directora de Seguridad de Facebook, Emily Vacher.

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, en el país cada hora se abren hasta tres procesos de medidas de protección para niños, pues cada día se reciben en la entidad del ombudsman un promedio de 59 procesos para proteger a los menores. EFE