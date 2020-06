Giammattei pide mayor responsabilidad a jóvenes molestos por restricciones

Guatemala, 21 jun (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió este domingo a los jóvenes molestos por las medidas restrictivas de movilidad para contener la pandemia de COVID-19 en su país que sean responsables, y consideró que la lucha contra el coronavirus compete a toda una generación a la que denominó de los 'covidianos'.

El titular del Ejecutivo dijo comprender la 'frustración, la desesperanza y la impotencia al tener que vivir algo que no íbamos a vivir. Me ha tocado ser presidente en situaciones por de más difíciles, nunca antes vistas, y tomar decisiones que ustedes, jóvenes, especialmente pueden sentirse molestos. No les pido disculpas, sino comprensión'.

Sostuvo Giammattei que no se trata de la generación 'millenial', 'centenial', 'X o Y', sino que 'ahora todos somos la generación de los covidianos; no es una cuestión de edad, ni de ideologías, se trata de salir adelante, de crear una nueva normalidad que supere por mucho las deficiencias que teníamos hasta antes de 2020'.

El mandatario guatemalteco, médico y cirujano de profesión que asumió la Presidencia el 14 de enero pasado, apeló al 'sentido de responsabilidad' de los jóvenes e insistió en que estos deben 'actuar de una manera responsable, con nosotros mismos y con los demás', pues 'detener la enfermedad es solo si lo deseamos y esa (actitud) debe ser mayor a la de salir y divertirse. Si nos lo proponemos nosotros, podremos derrotar a la enfermedad'.

La semana pasada un grupo de jóvenes, la mayoría menores de edad, que asistió a una fiesta clandestina organizada dentro de una tienda de muebles en una exclusiva plaza comercial de una zona 'conurbada' al sur de la capital del país, fue el centro de las críticas por incumplir el toque de queda en pleno pico de la pandemia en Guatemala.

Giammattei afirmó que 'falta poco' para salir del pico de la pandemia, que 'lo peor está ahorita' y que 'este es el momento de unirnos', por lo que llamó a la unidad a 'quienes tratan de sembrar discordia' o desunión.

Además, subrayó que este tiempo, de distancia interpersonal y encierro impuesto en las medidas restrictivas de movilidad, ha traído consigo que 'la familia se ha integrado', y reconoció la labor de padres y madres que, además de trabajar y llevar el sustento diario a sus casas, se han convertido en educadores.

Guatemala cumplió este domingo 100 días desde que sus autoridades contabilizaran el primer caso positivo en el país, el pasado 13 de marzo, y desde entonces ha registrado 531 fallecimientos con la COVID-19 y un total de 13.145 contagios, según la última actualización de datos. EFE