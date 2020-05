Giants indican a Baker que no participe en reuniones con el equipo

Nueva York (EE.UU.), 17 may (EFE).- Los Giants de Nueva York le indicaron a su esquinero DeAndre Baker que se mantenga alejado de las reuniones del equipo y se centre en sus problemas legales.

Una fuente cercana al equipo dijo que luego de los problemas legales que enfrenta Baker, los Giants prefieren que él se enfoque en resolver su situación legal.

Baker enfrenta cuatro cargos de robo a mano armada y cuatro cargos de asalto agravado con arma de fuego por un incidente ocurrido el miércoles por la noche en Miramar (Florida).

Al jugador se le otorgó una fianza de 200.000 dólares (25.000 por cada cargo) el domingo por la mañana después de pasar la noche en la cárcel de la Oficina del Sheriff de Broward.

Los Giants dijeron el jueves cuando se emitió una orden de arresto contra Baker que habían estado en contacto con el esquinero.

Baker había estado participando en la mayoría de las reuniones y actividades virtuales voluntarias de temporada baja que comenzaron a fines de abril.

La selección de primera ronda del año pasado parecía estar entre los favoritos para comenzar como esquinero para los Gigantes esta temporada.

Eso parece poco probable ahora considerando sus problemas legales.

El juez del condado de Broward, Michael Davis, también ordenó que el Baker y el de los Seahawks de Seattle, Quinton Dunbar, permanezcan en Florida.

El juez señaló que el tema sería revisado si hubiera requisitos de trabajo fuera del estado.

Dunbar enfrenta cuatro cargos de robo a mano armada. Se le otorgó una fianza de 100.000 dólares (25.000 por cada cargo) el domingo.

Baker recibió la orden de entregar su permiso de transporte y su arma de fuego al ser liberado, lo que se esperaba más tarde el domingo.

A ambos jugadores se les dijo que no deberían tener ningún contacto con las víctimas como parte de sus condiciones estándar previas al juicio.

Se revelaron más detalles del caso en la comparecencia ante el tribunal, incluido que el supuesto robo ocurrió durante un juego ilegal de apuestas en una casa de Miramar con 15 a 20 ocupantes.

Según la orden de arresto, Baker y Dunbar están acusados de robar dinero y vigilar con fuerza estando armados con armas de fuego semiautomáticas.

Según la declaración jurada de la orden de arresto, varios testigos dijeron que Baker ordenó a otro sospechoso que usara una máscara roja para disparar a un individuo que acababa de ingresar a la fiesta.

Los fiscales dijeron que no han identificado al hombre de la máscara roja. No hubo disparos.

El abogado de Dunbar, Michael Grieco, mostró al juez cinco declaraciones juradas que ambas partes confirmaron que provenían de las mismas partes (cuatro víctimas y un testigo) con las que hablaron los detectives.

Pero el fiscal consideró 'sospechoso' que los testigos se retractaron dentro de las 36 horas y que sus declaraciones juradas estaban relacionadas directamente con Dunbar.

El abogado de Baker, Bradford Cohen, sostiene que tiene más declaraciones juradas, algunas que no se han presentado al estado, por 'un pequeño problema de defensa estratégica' en caso de que este caso avance.

El estado presentó una parte de la declaración jurada que presentó de Dominick Johnson, amigo de ambas partes.'En algún momento hubo una discusión que surgió entre algunas de las partes que estaban jugando el juego de dados', decía.

'Nunca tuve miedo por mi vida en ninguna situación que sucedió ese día y DeAndre Baker no me quitó ninguna propiedad y no apuntó con un arma a nadie', dijo. EFE