Gil: 'Sabíamos que era un rival duro y hemos podido imponer nuestro juego'

Saitama, 26 jul (EFE).- Laura Gil, ala-pívot de la selección española que se impuso este lunes a Corea del Sur (69-73) en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, explicó que esperaban a rivales 'duras' y destacó que el conjunto español fue capaz de 'imponer su juego' para llevarse el partido.

'Sabíamos que son duras, físicamente son pequeñas y tienen que jugar a ese juego. Al final hemos sido capaces de marcar nuestro ritmo y no volver a su juego y eso ha hecho que ganemos', resumió la interior española en la zona mixta del Saitama Super Arena.

Gil, una de las más destacadas del equipo español con 16 puntos y 14 rebotes, se mostró satisfecha de haber cuajado un buen partido después de un final dura en el Eurobasket de hace un mes.

'Estoy contenta de haber aportado más, venimos del Europeo y aparte de lo que pasó no había buenas sensaciones, apetecía poder ayudar un poquito más, hoy ha salido, así que contentas', opinó Gil.

'La grandeza de este equipo es que todas podemos sumar, hoy me ha tocado a mí, he sumado en todos los aspectos que he podido, Astou (Ndour, 28 puntos y 10 rebotes) ha tenido mucho acierto y hemos tenido momentos de cada una que han ayudado a seguir jugando', añadió.

El próximo rival de España, el miércoles, será Serbia, vigente campeona de Europa y el equipo que eliminó a la selección española en cuartos de final del último Eurobasket, por lo que las jugadoras tienen 'bastantes' ganas de revancha.

'Ahora a descansar esta tarde y ya con la mentalidad en Serbia, en corregir los errores de ese partido para ganar otra vez. Entonces Sonja (Vasic) nos hizo mucho daño en el poste bajo, de ahí sacaron ventajas, y esas opciones de rebotes, y en ataque jugar con más pausa, encontrar nuestras virtudes y explotarlas', finalizó. EFE

