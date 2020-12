Gilbert pide que se impliquen los jóvenes en la lucha por derechos ciclistas

Redacción deportes, 14 dic (EFE).- El ciclista belga Philippe Gilbert (Lotto Soudal), uno de los representantes del pelotón ante el Consejo Ciclista Profesional (CPA), lamentó que 'los corredores de 20 años' no vayan a las reuniones de dicho organismo para dejar oír sus inquietudes dentro del colectivo.

Gilbert, de 38 años, excampeón del Mundo en ruta y clasicómano más laureado en activo, lamentó que sólo él y el italiano Matteo Trentin fuesen los únicos corredores que acudieron a la última reunión de la CPA.

'Solo dos corredores pensaron que valía la pena ir: Matteo Trentin y yo. El CPA regularmente pide a los corredores que participen en este tipo de reuniones, pero por lo general nadie viene, desafortunadamente', dijo. Gilbert en Het Nieuwsblad.

Para Gilbert son los ciclistas más jóvenes los que deberían hacerse ver en estas convocatorias donde se tratan asuntos referentes a las pruebas, desde los recorridos hasta aspectos de seguridad.

'Yo no participo en las reuniones por mi interés. En principio, son los corredores de 20 años los que deberían ir, pero aparentemente no tienen tiempo. Quejarse de la seguridad en los medios no sirve de mucho. Si quieres cambiar algo como corredor, tienes que saber abrir la boca en momentos útiles, como este encuentro '.

Gilbert se refirió al uso de barreras en las rectas de meta, asunto que fue objeto de debate tras el accidente del belga Fabio Jakobsen en la Vuelta a Polonia.

'Hablamos mucho de barreras. A menudo no tienen el perfil adecuado o se colocan demasiado tarde, a 300 metros de la línea. Los corredores quieren que se coloquen cuando el sprint comience, cuando ya vamos a 60 kms/h'. EFE