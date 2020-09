Gilberto Rodríguez y Los Intocables le ponen soul a la salsa y ritmos urbanos

Mónica Rubalcava

México, 19 sep (EFE).- La mezcla de jazz, blues y funk con salsas, cumbias y sonideros es la particularidad principal de la propuesta musical de Gilberto Rodríguez y Los Intocables, un proyecto nacido en Los Ángeles (EE.UU.) con músicos de ascendencia latina.

'Yo nací acá, como mucha gente me crié con esta identidad méxico-americana reconociendo que estaba en la frontera, eso me dio la posibilidad de pensar de dónde venimos y me deja saber que no se trata solo de nacionalidad', menciona Rodríguez a Efe.

Esto se ve reflejado en sus proyectos musicales, pues asegura que el hecho de que los integrantes de su agrupación sean todos provenientes de familias latinas, le han dado un toque de identidad único.

México, Colombia y Puerto Rico son algunas de las nacionalidades que conviven en la banda integrada por Gilberto en la guitarra y la voz, los hermanos Carlos y Jorge Rodríguez en las trompetistas, Ahkeel Mestayer en la percusión y Ruben Sandoval en el teclado.

Los padres de Gilberto eran de la Ciudad de México y en su juventud llegaron a Los Ángeles en búsqueda de mejores oportunidades.

Fue precisamente de su familia de donde heredó el talento musical pues recuerda que desde pequeño las fiestas de su grande familia marcaron una fuerte influencia musical en él.

'Mis papás fueron muy bohemios, son del Distrito Federal, crecieron en calles opuestas, iban de fiesta en fiesta con música y tríos o trova entre amigos, fue muy fácil para mí querer hacer algo con la música', asevera.

Así fue como el cantante comenzó sus estudios musicales en preparatoria y pronto se dio cuenta de se quería dedicar a ello influenciado por músicos como Silvio Rodríguez, Rockdrigo González, Funkadelic, Los Cogelones o Junie Morrison.

La mezcla de diversos géneros a la hora de componer, han sido el resultado de su variado gusto musical, además ha intentado reflejar en su música sonidos propios de su experiencia como habitante de Los Ángeles.

'Si vas caminando por acá te encuentras con todos estos diferentes sonidos de cómo habla gente de tantos lugares, de Nicaragua, de Cuba y se va reflejando en las canciones y esa mezcla es muy bonita porque muestra tu identidad en los diferentes barrios en los que creces y recorres', explica.

DE 'SABOR MARACUYÁ DESNUDA' HASTA 'ALÉ ALÉ'

En 2018 Gilberto Rodríguez y Los Intocables lanzaron su primer álbum bajo el nombre 'Sabor maracuyá desnuda', un álbum de 10 canciones que evocan a la improvisación y al 'jam' de jazz con temas de más de 10 minutos.

Ahora, sin la intención de crear un disco completo la agrupación explora las nuevas maneras de hacer música sacando sencillos más cortos y digeribles para el público que los sigue.

'Esta vez lo que quería hacer era reducir el tiempo de una canción, 'Sabor maracuyá desnuda' era una mezcla de bandas como Grateful Dead o bandas a las que les gusta tocar por horas al público, con este nuevo proyecto queríamos intentar lo que es una canción y el sencillo y algo muy pegajoso', menciona.

Desde su punto de vista, cada vez son más las agrupaciones que muestran un contenido más libre y multicultural sin miedo, cuestión que le gusta pues considera que la escena latina es cada vez más auténtica.

'Nuestra música es un espejo de lo que tenemos dentro de nosotros y me gusta mucho, me inspira la poesía de Rimbaud, Boudelaire, las historias de gente que lucha contra sus opresores, me dan fuerza para vivir', explica. EFE