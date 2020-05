Giménez asegura que confianza de Siboldi es la clave de su buen rendimiento

México. 17 may (EFE).- El delantero Santiago Giménez, del Cruz Azul, una de las principales figuras jóvenes del fútbol mexicano, aseguró este domingo que su buen paso en el torneo Clausura lo debe a la confianza recibida por el entrenador uruguayo Robert Siboldi.

'Lo más importante es que percibo la confianza; que el técnico respalde siempre es algo básico, de ahí que me sienta suelto y contento en la cancha y el equipo se vea confiado', señaló.

Santiago, primogénito del argentino Christian 'Chaco' Giménez, quien jugó en Cruz Azul, suma en el Clausura nueve partidos con dos anotaciones.

Aunque desde el pasado Apertura, Siboldi lo había ocupado en tres partidos, fue en este 2020 cuando le entregó la titularidad.

'Si bien es cierto que se lesionaron varios compañeros, ya había trabajado fuerte y el impulso que me faltaba era la confianza de Siboldi que me dio la responsabilidad. Respeto mucho el trabajo de mi técnico y sus consejos', agregó.

Cruz Azul se mantiene como líder del torneo Clausura después de 10 jornadas y según Giménez en el equipo hay un buen ánimo y deseos de regresar a la cancha.

'Estábamos en una buena racha y queremos demostrar que mantendremos el nivel. Nos gustaría jugar ya, entrar a la liguilla y ganarla para levantar el título sin que le quede duda a nadie', señaló.

Entre los planes de Santiago Giménez está el de defender la playera de la selección mexicana por la que se ha decidido si es que hubiera algún llamado entre esta y la selección argentina.

'Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la selección mexicana si se presenta la ocasión', apuntó.

Giménez, nacido en 2001 tiene el anhelo de jugar algún día en Boca Juniors, equipo en el que debutó su padre.

'Soy fan de Boca Juniors, mi meta es jugar algún día en ese equipo por lo que representó para mi padre. Por ahora a corto plazo quiero ganar cosas en Cruz Azul, luego irme a Europa y de ahí brincar a jugar en Argentina', concluyó.