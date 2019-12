Giménez: 'Me tenía preocupado el partido por cómo respondía mi pierna'

Madrid, 14 dic (EFE).- El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, admitió este sábado, tras su reaparición diez partidos después, que le tenía 'preocupado' el encuentro ante Osasuna 'por cómo respondía' su pierna después de superar una lesión 'compleja' y expresó que tuvo 'sensaciones buenas' en el choque.

'Muy bien. Hicimos una gran recuperación. Pude llegar bien, recuperarnos bien y volver a competir, que es lo que buscaba. La lesión que tuve es compleja, porque es una lesión de 'cremallera' que dicen. Yo no entiendo de eso. Sólo hago caso al servicio médico y la idea era no arriesgar para no tener una recaída', declaró.

'Volver bien era lo importante', añadió el central, que ha estado de baja un mes y medio por la lesión muscular sufrida el pasado 22 de octubre contra el Bayer Leverkusen.

En ese tiempo, Giménez ha visto que su equipo ha hecho 'grandísimos partidos pero no pudo conseguir la victoria'. 'Se vio un equipo con ganas y con ilusión, con un trabajo increíble, pero no aparecía el gol. Nuestra mentalidad es seguir trabajando para mejorar en esa faceta. En estos últimos partidos se vio ese hambre y esa rabia de querer hacer gol y de querer ir a por los resultados. Eso somos nosotros; la entrega, el sacrificio y las ganas', afirmó.

También habló de Joao Félix: 'Es un jugador con ganas de sumar, de seguir creciendo, que es muy joven y que sigue agarrando confianza. Para nosotros es muy importante por la calidad que tiene, pero independientemente de eso es un jugador que trabaja. Aporta calidad, fútbol y sobre todo en la faceta defensiva, que para nosotros es importante'. EFE

1011340