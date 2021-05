Giménez: 'No tengo ningún tipo de duda de que me quedo en el Atlético'

Madrid, 23 may (EFE).- El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez aseguró que no tiene 'ningún tipo de duda' de que continuará la próxima temporada en el conjunto rojiblanco, después del acto en el que el equipo madrileño recibió la copa que le acredita como el campeón de LaLiga Santander 2020-21.

'No tengo ningún tipo de duda de que me quedo', aseguró Giménez tras el acto en el que recibió el trofeo de campeón, tras una temporada que definió como 'de gloria, del máximo aprendizaje y de un cierre muy bonito'.

'Pasamos muchos momentos buenos, no tan buenos, pero al final creo que el título de Liga es merecido para nosotros', aseguró un Giménez que 'en ningún momento' vio el campeonato perdido. 'En todo momento nos vimos luchadores y queríamos ganar la batalla', añadió.

El defensor uruguayo admitió que fue un año difícil a nivel individual, ya que pasó el coronavirus y sufrió varias lesiones, por las que solo disputó 21 de las 38 jornadas.

'Fue el año que más sufrí. Un año atípico, con pocos días de preparación, me agarra el covid, 20 días parado. Me costó de vuelta, era como si no hubiera entrenado, el covid me había consumido, estaba físicamente destrozado', explicó Giménez, que reconoció que lo paso 'mal' para adaptarse al ritmo de sus compañeros.

'Pero es aprendizaje para el futuro, no tengo dudas de que el año que viene será diferente y vamos a sacarlo adelante de la mejor manera posible', añadió.

Para el defensor uruguayo es su segunda Liga de rojiblanco, ya que es uno de dos supervivientes del título de la temporada 2013-14 junto al capitán Jorge 'Koke' Resurrección, aunque en esa campaña, su primera en el club rojiblanco, tuvo poca participación.

'En ese año me sentía parte del grupo pero era muy joven, 18 años, estaba en una nube, salí campeón y seguía en la nube, y no entendía el valor de esa Liga. Hoy por hoy después de tantos partidos, tanto sufrimiento, tantos momentos buenos y no tan buenos, tantos altos y bajos, fue algo increíble, maravilloso', finalizó. EFE

1011340