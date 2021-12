Giménez y Savic, bajas; Kondogbia apunta a central

Majadahonda (Madrid), 6 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este lunes los detalles de su equipo para el partido del martes de la Liga de Campeones contra el Oporto sin José María Giménez, que aún no ha superado una contractura, ni Stefan Savic, lesionado, con lo que Geoffrey Kondogbia se perfila como el central titular ante las bajas para ese choque de ambos jugadores y Felipe Monteiro, este último por sanción.

'Giménez no va a estar', confirmó este lunes en rueda de prensa el técnico argentino sobre el central charrúa, que se sumó el domingo al grupo, pero este lunes ya no se ejercitó con sus compañeros, prueba de que aún no está recuperado del todo de la contractura por la que debió ser sustituido hace una semana contra el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla y por la que no pudo jugar el sábado contra el Mallorca en el Wanda Metropolitano.

Una baja transcendente para el Atlético, sobre todo porque tiene dos más en la misma demarcación, en el centro de la defensa. No están disponibles ni Felipe Monteiro, sancionado por su expulsión en Anfield contra el Liverpool, ni Stefan Savic, que sufre una lesión muscular en el muslo derecho, según confirmaron las pruebas médicas a las que fue sometido este lunes tras padecer esa dolencia en los primeros minutos del último choque ante el Mallorca.

'El futbolista montenegrino comenzará a recibir sesiones de fisioterapia y entrenamiento de readaptación', explicó este lunes el parte médico del equipo rojiblanco, con lo que viajará a Oporto sólo con un central del primer equipo apto para el choque, Mario Hermoso, al que acompañará Geoffrey Kondogbia, que será reubicado en esa posición en el once titular, según se desprende del último entrenamiento del equipo, este lunes en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

En principio, Fran González, central del filial, también viajará con el equipo a Oporto para ocupar una plaza en el banquillo del decisivo duelo de la Liga de Campeones, en el que tampoco estarán disponibles, previsiblemente, ni Kieran Trippier, que ya se entrena con el grupo desde hace una semana tras el esguince de grado III en la articulación acromioclavicular izquierda sufrida el pasado 7 de noviembre, e Ivan Saponjic, ya en el tramo final de su recuperación de una dolencia muscular.

Ya está recuperado, mientras, Yannick Carrasco, que formará parte de la convocatoria para Oporto tras ser baja ante el Mallorca por unas leves molestias sufridas hace una semana frente al Cádiz. EFE

id/og