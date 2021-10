Gio Simeone: 'Mi padre hizo su historia, yo hago la mía'

Roma, 30 oct (EFE).- El argentino Giovanni Simeone, quien endosó un doblete al Juventus este sábado con el Hellas Verona en la Serie A italiana, rechazó las comparaciones con su padre, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético Madrid y exjugador de Inter de Milán y Lazio en Italia, y aseguró que está centrado en hacer su propia 'historia'.

'Estoy en equilibrio, me siento bien, trabajo mucho y estoy feliz porque encontré un equilibrio, en el que todo me sale bien. Estoy rodeado por chicos que me dan todo y estoy agradecido con los compañeros y con el Hellas', afirmó Simeone al acabar el partido del Bentegodi, en declaraciones a 'DAZN' Italia.

'Mi padre hizo su historia y yo hago la mía. Entendí cómo sentirme bien y espero seguir adelante. Maduro cada año y ahora disfruto de este momento', añadió el Cholito.

El delantero argentino, nacido en Buenos Aires en 1995, alcanzó los ocho goles en la Serie A y está a solo una diana del máximo artillero, Ciro Immobile.

Tan solo necesitó catorce minutos para poner la firma sobre un histórico doblete. Rompió la igualdad en el minuto 11 al marcar a placer tras recoger un balón suelto en el área de penalti y, tres minutos después, firmó una maravilla desde fuera del área que hundió al Juventus. EFE

