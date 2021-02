Giroud: 'Ha sido una victoria merecida'

Redacción deportes, 23 feb (EFE)- Olivier Giroud, autor del gol que da ventaja al Chelsea en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, aseguró que ha sido una 'victoria merecida'.

Los 'Blues' se llevaron el triunfo gracias a un gol de chilena del delantero francés en la segunda mitad.

'Vinimos aquí con el convencimiento de ganar el partido, jugar nuestro juego y saber cómo les podíamos hacer daño arriba. Hemos estado fuertes en defensa y estoy encantado con la victoria, ha sido merecida', aseguró el atacante a la cadena BT Sport.

'Sabemos de la importancia de marcar un gol fuera en las competiciones europeas, por eso estoy tan encantado de haber ayudado al equipo a ganar. Ahora tenemos que seguir concentrados y completar el trabajo'.

'No sé qué decirte del gol. Quise hacer la chilena y vi que había entrado. No tenía ni idea de que estaba en fuera de juego. Mason me dijo que no tocó el balón. Ha sido bueno para el equipo y bueno para mí', añadió Giroud. EFE