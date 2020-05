Gitanos alemanes recuerdan virtualmente las deportaciones de mayo nazis

Berlín, 15 may (EFE).- El Consejo Central de los Sinti y Roma y varias asociaciones e iniciativas populares recordarán mañana en Alemania de manera virtual a los alrededor de 2.500 gitanos detenidos por el régimen nazi y deportados a la Polonia ocupada en las llamadas 'deportaciones de mayo' hace 80 años.

Las 'deportaciones de mayo' supusieron un antes y un después en la historia de la persecución de los gitanos que 'quedaron profundamente grabadas en la memoria colectiva de esta minoría', señala el Centro de Documentación y de Cultura de los Sinti y Roma Alemanes en un comunicado.

'A pesar de tratarse de una de las primeras grandes deportaciones de los nacionalsocialistas que sirvieron a los dictadores de modelo para futuras deportaciones masivas, este acontecimiento prácticamente no está presente en la conciencia histórica de la sociedad', lamenta.

A ello se suma hoy día 'un creciente racismo contra los gitanos que no sólo se abre camino a través del odio y el acoso en internet, sino que culmina en ataques contra sinti y roma', como por ejemplo el atentado de Hanau el pasado 19 de febrero, en el que un ultraderechista asesinó a tiros a nueve personas, tres de ellas de etnia gitana, denuncia.

'Por este motivo, el recuerdo y la memoria de los asesinados durante el nacionalsocialismo en Europa y su persecución son de nuevo de mayor importancia', agrega el comunicado.

La actual pandemia del coronavirus hace imposible la celebración de un acto de homenaje como en años anteriores, por lo que se podrán seguir diversos actos a través de internet.

La Asociación de Sinti y Roma alemanes en Baden-Württemberg ofrecerá una conferencia sobre las deportaciones a la que seguirá un panel, mientras que en varias ciudades de Renania-Palatinado habrá ofrendas florales en lugares conmemorativos.

La asociación Rom para el entendimiento entre sinti y roma y no gitanos ofrece hoy un panel y mañana una conferencia y un extracto de la obra de teatro 'Voices of the Victims' (Voces de las víctimas).

El centro de documentación, por su parte, ofrecerá a finales de mes un paseo virtual por Heidelberg para conocer la historia de los sinti en esta ciudad y de su deportación en mayo de 1940.

El 21 de septiembre de 1939 el régimen nazi decidió en una conferencia de las SS la deportación de todos los sinti y roma, unos 30.000, del entonces Reich alemán a la Polonia ocupada, para lo cual el 17 de octubre se emitió un decreto que prohibía a los gitanos abandonar sus lugares de residencia.

Medio año más tarde, el 27 de abril de 1940, el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler, ordenó la deportación de 2.500 sinti y roma a la Gobernación General de los territorios polacos ocupados, que se hizo efectiva pocos días después de su detención el 16 de mayo de ese mismo año.

Pocos de los deportados sobrevivieron a la dictadura nazi. EFE