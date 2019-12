Giuliani abordó la corrupción durante visita a Kiev, según diputado ucraniano

Kiev, 5 dic (EFE).- El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Rudolph W. Giuliani, abordó en Ucrania la lucha contra la corrupción y el mal uso de la asistencia financiera norteamericana en este país, informó hoy el diputado ucraniano Andréi Derkach.

'Giuliani voló a Kiev. Nos reunimos de inmediato para tratar la creación de un grupo interparlamentario 'Amigos de Ucrania STOP corrupción'', escribió Derkach en su cuenta de Facebook.

El legislador destacó que Ucrania se ha visto, 'lamentablemente, en el centro de los escándalos relacionados con la corrupción internacional'.

'Entre otras cosas, se trata de casos de uso inefectivo de los fondos de los contribuyentes estadounidenses por parte de representantes de los órganos estatales de Ucrania', afirmó.

El diputado, que incluyó tres fotos del encuentro con Giuliani, aseguró que la implicación del abogado personal de Trump en el grupo será 'muy útil'.

Explicó también que, junto a Alexandr Dubinski, diputado del partido del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, envió una carta a Lindsay Graham, el jefe del comité judicial del Senado estadounidense; a Devis Nunes, miembro del comité de Inteligencia de la Cámara altam y a Mick Mulvaney, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, para que se sumen al grupo anticorrupción.

Graham y Nunes son senadores republicanos considerados fieles al presidente de EEUU, Donald Trump.

Derkach se mostró convencido de que la inclusión de dichos participantes en el grupo interparlamentario ayudará a valorar de la manera 'más objetiva posible' los casos de mal uso de la asistencia norteamericana.

'Y también ayudará a restaurar las relaciones de amistad entre socios estratégicos: Ucrania y EEUU', agregó.

Según informó el diario 'The New York Times', Giuliani se reunió el martes en Budapest con el ex fiscal general ucraniano Yuri Lutsenko, figura clave en la investigación del juicio político que pretenden abrir los demócratas contra el mandatario estadounidense.

A pesar de que los demócratas intensificaron esta semana su escrutinio sobre su papel en la campaña de presión contra el Gobierno ucraniano, que está en el centro del 'impeachment' a Trump, Giuliani viajó a Europa para rebatir las irregularidades de las que los demócratas acusan al jefe de la Casa Blanca.

Tres juristas especialistas en derecho constitucional, citados a declarar por los demócratas, aseguraron el pasado día 3 ante el Comité Judicial de la Cámara que Trump abusó de su poder al pedir al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que investigase al exvicepresidente de EEUU Joe Biden y a su hijo Hunter por posible corrupción en ese país.

El ex fiscal general de Ucrania Víctor Shokin, otro de los figurantes en el juicio político en ciernes en Estados Unidos, acusó en su momento a Biden de presionar a Kiev para que dejara de investigar al oligarca Mykola Zlochevski, propietario de la compañía de gas Burisma, en cuya junta directiva se encontraba su hijo.

Al parecer, en 2016 el entonces vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) habría amenazado al entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, con cortar 1.000 millones de dólares en garantías de préstamos a Kiev si no despedía a Shokin. EFE