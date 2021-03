Glenn Ashby. 'En el Team New Zealand vivimos para luchar cada día'

Redacción deportes,16 mar (EFE).- El Emirates Team New Zealand tiene este miércoles en Nueva Zelanda la oportunidad de revalidad su titulo de 2017 en la décima regata de la final de la 36ª Copa América que domina por 6-3 ante el Luna Rossa italiano, un aspirante que no aún no renuncia a nada.

El australiano Glenn Ashby, estratega del AC75 'Te Rehutai' neozelandés y uno de los veteranos del equipo considera que no deben presionarse por lograr ese punto que les falta para la victoria.

'Estamos preparados y vivimos para luchar también otro día y los que sean necesarios', ha señalado Ashby, pieza clave para el patrón del barco kiwi, Peter Burling. Todos hemos hecho muchas regatas y campeonatos a lo largo de los años. Es parte de nuestro deporte, y nos estamos tomando cada día como viene', ha añadido.

Aunque ha lamentado la suspensión de la segunda manga de hoy, ha reconocido que, 'fue la decisión correcta. Se produjo un gran cambio del viento a la izquierda y todos estaban muy contentos con la decisión. Estamos ansiosos de empezar ya mañana y competir en un campo de regatas justo'.

Ashby, quien fue el entrenador de Jimmy Spithill, el co-patrón del Luna Rossa, en una edición anterior, es consciente de la competitividad de su rival, pero también del buen trabajo del equipo neozelandés porque, 'les hemos ganado cuatro regatas seguidas, las tres últimas superándoles viniendo desde atrás y creo que estamos en un momento extraordinario de forma'.

'El cálculo mental que tienen que hacer Pete (Burling) y el resto de los chicos a bordo es tan rápido que a veces no tienes tiempo para tener una conversación. Tienes que reaccionar y anticipar cuáles serán los próximos movimientos antes que tu mismo y estos chicos son expertos en eso', ha comentado.

El co-patrón del Luna Rossa, Francesco Bruni ha asumido la responsabilidad del error que les ha costado hoy la derrota en la novena manga, revelando que, 'cuando llegamos al momento crucial de decidir el lado del campo de regatas, desafortunadamente yo estaba a cargo y vi una mancha muy ligera frente a mí'.

'Honestamente, no pude ver la banda negra (aumento de viento en el agua) y eso fue clave. Tuvimos una discusión para proteger el lado izquierda, lo hicimos, y probablemente cometería el mismo error en otra ocasión', ha dicho un franco Bruni.

También considera que tratar de vencer al equipo de Nueva Zelanda es 'como intentar ahogar a un pez bajo el agua. tal su naturaleza 'guerrera' e implacable que han desafiado todas las teorías perdiendo las salidas pero ganando las regatas'.

'Tenemos que aprender de la derrota de hoy y volver más fuertes mañana', ha indicado el australiano Jimmy Spithill, co-patrón del 'Luna Rossa'.

Ha continuado diciendo que, 'mi experiencia en este tipo de situaciones, y todos hemos estado en ellas antes, es que no tienes que mirar muy lejos en el futuro. La puntuación actual realmente no importa, lo único que me importa es ganar la próxima carrera. Así es exactamente como lo vamos a abordar mañana'.

Se ha mostrado muy satisfecho del trabajo de su tripulación porque, 'cuando regresamos a tierra, no había nadie con la cabeza baja ni energía negativa en ninguno de nuestros compañeros de equipo ni de nuestros aficionados y seguidores. Estamos listos para volver; ojalá pudiéramos ir ahora mismo '.

Este miércoles, a partir de las 03:15 horas (GMT) está previsto el inicio de la décima regata de la final y la victoria neozelandesa sentenciaría la contienda (7-3). En caso de triunfo italiano en la manga, se disputaría la undécima. EFE

1010560