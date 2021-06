Glik avisa de otro cerrojazo: 'Vamos a pasar el partido defendiendo'

Sevilla, 18 jun (EFE).- Kamil Glik, defensa de Polonia, adelantó lo que le espera a la selección española en su segundo partido en la Eurocopa 2020, un nuevo planteamiento defensivo, y admitió que van 'a pasar el partido defendiendo' e intentando 'cerrar los espacios' para que los jugadores de Luis Enrique no exploten sus virtudes.

'Tenemos un plan pero nos enfrentamos a un equipo muy fuerte que mantiene muy bien la posesión. Vamos a pasar la mayoría del partido defendiendo, sabemos que van a tratar de jugar entre líneas, así que tenemos que cerrar los espacios y será muy importante estar juntos. Luego necesitamos un poco de fortuna y jugar con determinación y confianza. Tenemos el partido en nuestras cabeza', dijo en rueda de prensa.

La necesidad de gol de Álvaro Morata no implicará un marcaje especial sobre el delantero. Para Glik cometerían un error si se centran en un solo jugador. 'España tiene muchos jugadores de buen nivel como para enfocarnos exclusivamente en Morata, aunque sea un buen delantero centro', dijo.

Para Glik España fue superior ante Suecia y mereció más en su primer partido. El objetivo que marcó es sacar un empate para llegar con vida a la última jornada. 'Suecia tuvo mucha suerte. Es necesaria ante un equipo como España', señaló.

'Queremos hacerlo bien. Defender bien será muy importante para poder sacar un buen resultado, al menos un punto, y después jugarnos nuestras posibilidades en el último partido frente a Suecia. Son los dos objetivos que tenemos', añadió.

Recordó Glik aventuras vividas en partidos ante España, uno que acabó de portero y la dura goleada encajada en el último precedente. 'Me acuerdo en categorías inferiores que jugué en la portería en un partido loco y recuerdo una derrota 6-0 en el que jugué la primera parte. Tengo varios recuerdos de joven, todo ha cambiado mucho y me gustaría que fuera un partido que nos diera un poquito de oxígeno, una posibilidad para encarar ante Suecia una final para pasar de ronda'.

Por último, no ocultó la sorpresa por la ausencia en España de Sergio Ramos. 'En toda Europa, en España, en Polonia, fue una sorpresa que no se convocara a Sergio Ramos. Ha tenido problemas físicos, no ha jugado tanto esta temporada'. Y lamentó su salida del Real Madrid. 'Es una pena porque es un jugador que siempre he asociado con el Real Madrid pero todo tiene su fin, los jugadores se van y le deseo lo mejor para el futuro', exoplicó. EFE