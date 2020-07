Gobernador colombiano y comandante policial de Bogotá, positivos por COVID-19

Medellín (Colombia), 24 jul (EFE).- El gobernador encargado del departamento colombiano de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que él y dos de sus secretarios dieron positivo en las pruebas de coronavirus, al igual que lo hizo este viernes el comandante de Policía de Bogotá, general Óscar Antonio Gómez.

'Acaban de informarme que soy positivo para COVID-19. Estoy totalmente asintomático y por ello seguiré aislado pero gobernando. Nuestra obsesión es y será salvar vidas', informó en Twitter Suárez, a quien le hicieron la prueba tras haber tenido contacto con una funcionaria contagiada.

El gobernador dijo a medios locales que 35 personas de su equipo de trabajo se sometieron a la prueba de coronavirus después participar en una reunión a la que asistió una persona con coronavirus.

'Estuvimos siete compañeros con ella en una reunión el pasado viernes. Los que más interactuamos nos realizamos la prueba. Tres salimos positivos', señaló Suárez.

Asimismo, reveló que el jefe de la oficina de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia, Henry Horacio Chaves, y la directora de planeación departamental, Claudia García, son los dos miembros de su gabinete confirmados con coronavirus.

El gobernador precisó que el contagio pudo haberse producido durante el almuerzo de trabajo que tuvieron ese viernes en el Salón del Consejo de Gobierno, para el que tuvieron que retirarse los tapabocas.

'Era la persona que estaba más cercana a mí. Me pasó una chocolatina, yo la recibí y no le eché alcohol. Inmediatamente me la comí. Pudo haber sido en ese momento que el virus entró', relató.

AUMENTO DE CASOS EN ANTIOQUIA

Suárez, tras señalar que se encuentra con la 'suficiente fuerza' y 'capacidad' para continuar trabajando en la lucha contra la pandemia, anunció que el departamento, cuya capital es Medellín, se prepara para entrar en alerta roja por el aumento en los casos.

'Todo indica que Antioquia en los próximos días pasará a alerta roja. Esta es una realidad nueva', afirmó.

Advirtió que 'vendrán medidas restrictivas' y estarán focalizadas en los lugares donde se presenta el mayor número de casos.

Precisó que en los 125 municipios del departamento, hay presencia del virus en 100, pero 'cerca del 80 % de los casos están en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que tiene a Medellín como núcleo y está integrada por los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas.

En Antioquia hay 20.613 casos de coronavirus y 275 fallecimientos, mientras que 471 personas están en Unidad Cuidados Intensivos (UCI), lo que representa una ocupación del 71 % en las camas.

COMANDANTE CONTAGIADO

El comandante de la Policía de Bogotá confirmó que dio positivo por COVID-19 este viernes y dijo que, en lo posible, continuará trabajando desde el lugar donde está aislado.

'Pido a la ciudadanía reforzar medidas de protección y distanciamiento. Nadie está exento. La salud es lo primero. Estoy bien. Una vez conocido el resultado, adoptamos los protocolos de bioseguridad, aislamiento, autocuidado y activación de cercos epidemiológicos. Continúo en mis funciones', añadió en Twitter. EFE