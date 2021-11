Gobierno argentino analiza extender controles de precios a los medicamentos

Buenos Aires, 2 nov (EFE).- El Gobierno argentino analiza 'algún tipo de intervención' sobre los precios de los medicamentos, en aras de poner freno a la inflación, informó este martes el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

'No puede haber consumos esenciales, como alimentos o medicamentos, que no tengan algún grado de regulación del Estado. Nadie dice que las empresas productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero digo... Esto es así', manifestó Feletti en declaraciones a la radio Futurock.

'Me parece que algún tipo de intervención tiene que haber, porque insisto, si no, no hay política de ingresos que se sostenga', agregó el funcionario, que asumió las riendas de la Secretaría de Comercio Interior a mediados de octubre.

En este sentido, Feletti se reunirá este martes con la titular del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, y mantendrá otro encuentro este miércoles con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para así decidir cómo 'abordar' la suba de precios de los medicamentos.

'Vamos a tomar estado de situación, pero no quiero anticipar nada antes de tener un diálogo con las titulares', aseveró el secretario de Comercio Interior.

Según el Centro de profesionales farmacéuticos argentinos (Ceprofar), durante el primer semestre del 2021 los medicamentos más usados aumentaron un 31 % su precio, un porcentaje superior a la tasa de inflación, que fue del 25,3 % en ese mismo período.

En 2020, estos medicamentos crecieron en promedio un 46,1 %, diez puntos porcentuales más que el índice de precios al consumidor, que fue del 36,1 % en ese año.

CONTROLES DE PRECIOS

El pasado 20 de octubre, el Gobierno argentino decidió congelar por tres meses los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo para impedir el avance de la inflación, una medida que causó controversia entre las cámaras empresariales y generó críticas por parte de la oposición.

En la primera semana de esta medida, la canasta del supermercado se rebajó un promedio del 7,6 %, mientras que un 78 % de los comercios acató esta disposición, según Feletti.

'Tomamos la medida para frenar la escalada (de precios) y creemos que esa escalada se frenó', advirtió el funcionario, agregando que el Gobierno confía en establecer una 'canasta regulada, diversificada y ampliada' de alimentos a partir del próximo 7 de enero, fecha en que expira el congelamiento actual.

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, para el conjunto de alimentos y bebidas, se registró en septiembre un aumento interanual de precios del 53,4 % y un alza acumulada en lo que va del año del 36,6 %. EFE

