Gobierno de Ciudad de México niega que metro se controle con fichas de dominó

Ciudad de México, 14 may (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México negó este viernes que el tráfico del metro se controle con fichas de dominó y a través de mensajes de WhatsApp, tal y como aseguró un medio nacional.

'No es así como lo plantean', detalló la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien defendió que el sistema que se utiliza es el de telemetría.

'Lo explicamos en su momento cuando ocurrió el incendio en el puesto central del edificio del metro, la manera en la que están funcionando las líneas de la 1 a la 3, y tiene que ver con la telemetría', dijo la mandataria en una conferencia de prensa virtual.

Al ser cuestionada sobre el funcionamiento de esta tecnología, Sheinbaum aseguró que 'ya está funcionando'.

'Sí les pediría responsabilidad, que antes de sacar una nota (artículo) puedan estar informados por quién lleva el metro, para que no salga algo que no es una nota completa, no es una nota que tenga la información como debe ser', insistió.

Poco después de la conferencia habitual que ofrece Sheinbaum cada viernes para informar sobre los avances de la pandemia de coronavirus, varios funcionarios relacionados con la Secretaría de Movilidad, la red del metro capitalino y Protección Civil explicaron el funcionamiento de la telemetría.

'Es un dispositivo que colocamos en los trenes. (...) Toma las señales operativas de la caja negra. No solo vamos visualizando el tren en una pantalla, sino que vemos en tiempo real el pilotaje automático, el cierre de puertas y la velocidad, que vamos regulando', indicó Joel Carmona, director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del metro.

Sobre esto, detalló que la visualización por medio de la telemetría forma una 'tríada' con el pilotaje automático y la radiocomunicación tetra (radio terrestre troncalizada).

Aunque el funcionario aseguró que 'todos los días' continúan 'monitoreando y mejorando' el control del tráfico de los trenes, no hizo ninguna referencia a las piezas de dominó ni a la comunicación por mensajes de WhatsApp.

Sin embargo, de acuerdo con la información del diario Reforma, los conductores de los trenes darían información a través de WhatsApp sobre la ubicación de cada unidad para que los controladores de tránsito calculen recorridos y se eviten accidentes en las líneas 1, 2 y 3, de las más transitadas del sistema.

Este seguimiento, siempre según Reforma, lo llevarían a cabo con fichas de dominó. La información ha causado revuelo en redes sociales.

Según este medio, este precario sistema de control sería una consecuencia de que las autoridades no hubieran reparado el sistema de telemetría dañado en enero en el incendio ocurrido en la torre de control.

Las tres líneas movilizan a casi un millón de personas al día, de acuerdo con los datos recogidos por el medio nacional.

La polémica se suscita tras el trágico accidente de metro del 3 de mayo que dejó 26 muertos en la línea 12, luego de que una viga de un puente elevado, entre las estaciones Olivos y Tezonco, en el oriente de la capital, cediera y provocara la caída de un tren con pasajeros. EFE