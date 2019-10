Gobierno de Ecuador desconoce supuesto asilo a excanciller en México

Quito, 5 oct (EFE).- El Gobierno ecuatoriano desconoce del supuesto asilo por parte de México al exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Ricardo Patiño, aseguró este sábado el canciller, José Valencia.

'Nos hemos enterado, también nosotros, por medios de comunicación que el señor Ricardo Patiño, exministro del Gobierno del expresidente Rafael Correa, había recibido asilo o refugio en México', dijo al ser consultado sobre el tema por periodistas en un encuentro con la prensa extranjera.

Y añadió que no tienen comentarios que hacer al respecto pues 'es algo que concierne ciento por ciento al Estado, en este acaso a México, si eso ha ocurrido'.

'No lo podría confirmar ni nada, no hemos sido notificados', agregó el titular de la diplomacia ecuatoriana antes de recalcar que Patiño 'no es un perseguido político'.

Apuntó que Patiño 'fue acusado por la Fiscalía de Ecuador debido a expresiones suyas, que podrían constituir la comisión de un delito común. La Fiscalía, y no el Gobierno ecuatoriano, fue la que presentó la queja ante un juez', anotó.

El pasado 5 de agosto, una corte de Ecuador convocó a un juicio contra Patiño quien fue acusado de instigar a la violencia durante un encuentro de un grupo político opositor al Gobierno del presidente Lenín Moreno.

El juez Marcelo Palomo, de la Corte de Justicia de la provincia andina de Cotopaxi (centro), acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Patiño, contra quien pesaba entonces una orden de prisión preventiva, con fines de investigación.

Sin embargo, el proceso quedó suspendido debido a que Patiño ya había abandonado el país.

El proceso obedece a una denuncia presentada contra Patiño, quien en octubre del año pasado, durante un discurso político, habría llamado a ocupar instituciones públicas y a cerrar vías.

El pasado 9 de mayo, el mismo juez había sustituido la prisión preventiva contra Patiño y fijado una fianza de 50.000 dólares, aunque luego insistió en la primera ante la ausencia del acusado.

La Fiscalía de Cotopaxi acusó a Patiño de instigación en base a una investigación abierta el 27 de octubre de 2018, a raíz de una denuncia interpuesta por Juan Carlos Machuca.

Ese ciudadano acusó al exministro de haber incitado a la discordia, tras llamar a la movilización y a ocupar instituciones.

Patiño era considerado el colaborador más cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017), después de que el exvicepresidente Jorge Glas ingresó en prisión a finales de 2017, tras ser condenado en primera instancia por un caso de asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma Odebrecht, que él niega.

Patiño fue ministro de Economía, de Relaciones Exteriores y de Defensa de Correa, quien reside en Bélgica y quien es requerido por la justicia ecuatoriana en varios casos, la mayor parte de ellos por presunta corrupción.

Correa y varios de sus colaboradores han expresado ser víctimas de una persecución política por parte de grupos de derechas y del Gobierno de Moreno, excorreligionario suyo convertido ahora en uno de sus más acérrimos rivales políticos. EFE