Gobierno de Guyana aconseja el trabajo en línea tras contagio del canciller

San Juan, 13 ago (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aconsejó este jueves a los miembros de su gabinete que trabajen de forma remota, después de que el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Hugh Todd, diera positivo por COVID-19.

Guyana, según el último informe de las autoridades sanitarias del país suramericano, ha registrado en lo que llevamos de pandemia un total de 623 casos positivos y 22 fallecidos por el coronavirus.

Ali señaló que Todd estuvo en contacto con una persona que dio positivo por la enfermedad y posteriormente descubrió que también estaba contagiado, después de someterse a una prueba de detección.

El ministro de Exteriores, desde que juró su cargo la semana pasada, ha asistido a varias reuniones del gabinete, incluido un encuentro entre Ali y el presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, en el que además participaron otros funcionarios gubernamentales.

'Desde entonces le he aconsejado -al ministro Todd- que informe a todas las personas con las que entró en contacto y que trabaje con el ministro de Salud para facilitar el rastreo de contactos y posibles pruebas', dijo Ali.

Además, el presidente ha aconsejado a los miembros de su gabinete que se sometan a una prueba de COVID-19 como medida de precaución, lo que hicieron durante el día de hoy, tal y como reflejan en medios locales.

También ha aconsejado a los ministros que trabajen de forma remota hasta recibir los resultados de sus pruebas.

'Me he comprometido a conducir los asuntos del Gobierno de manera transparente y no hay mayor problema que requiera transparencia, en todos los niveles, que en la forma en que abordamos la COVID-19, que sigue siendo una pandemia mundial que debe abordarse frontalmente', destacó Ali.

'Desde el Gobierno, he adoptado un enfoque que da prioridad a las pruebas, mejora de equipos de protección personal y colaboración institucional', destacó.

El presidente Ali nuevamente aseguró que hará todo lo posible para proteger a los guyaneses de la pandemia, que como advirtió no tiene barreras. EFE