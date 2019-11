Gobierno de López Obrador mantiene aprobación de 57,8 % en México

México, 29 nov (EFE).- Tras un año al frente del Gobierno de México el 57,8 % de la ciudadanía está de acuerdo con la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, según la última encuesta de Gabinete de Comunicación y Estrategia (GCE) publicada este viernes.

La encuesta indicó que 46,2 % de los mexicanos consideran que la inseguridad es el principal problema que enfrenta el país.

Sobre si López Obrador está llevando el país por un buen camino o mal camino, 62 % dijo que a un buen camino, 32,1 % a un mal camino, 4,1 % no sabe y un 1,8 % no contestó.

Sin embargo, sobre el avance de México, 49,5 % señaló que el país está estancado, lo que representó un aumento de 6 % respecto a lo que opinaba la gente en el mes de octubre, y 29,6 % dijo que está avanzando.

De los encuestados, 41,1 % percibe que la inseguridad en las calles aumentó mucho, 24 % que ha aumentado poco, mientras que 27,9 % considera que ha disminuido algo y 3,8 % que ha disminuido mucho.

Respecto a si consideran que el Gobierno de López Obrador debería cambiar la estrategia de seguridad, 72,3 % dijo que sí, 22,1 % que no, 4 % no sabe y 1,6 % no contestó.

A la pregunta '¿En lo personal en qué le ha beneficiado el nuevo Gobierno?', 5,6 % indicó que el apoyo a adultos mayores, 5,5 % el apoyo a personas que más lo necesitan y 3,9 % el apoyo a la educación.

Para los encuestados la mejor medida del Gobierno ha sido la austeridad con 10,2 %, el combate a la corrupción con 8,5 %, el apoyo a adultos mayores con 7,8 %, el apoyo a los más necesitados 7,8 % y el apoyo a la educación/becas 5,6 %.

En tanto, para los ciudadanos encuestados la peor medida ha sido el combate a la delincuencia con 13 %, que el presidente ha gobernado mal o no ha cumplido 4,9 % y la cancelación del nuevo aeropuerto capitalino 4,5 %.

La encuesta fue telefónica y se llevó a cabo el 27 de noviembre entre 800 personas de las 32 entidades que integran México. Tiene un nivel de confianza de 95 % y un error de +/- 3,46 % a nivel nacional. EFE