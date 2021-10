Gobierno de México no abordó reforma eléctrica con socios comerciales en G20

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, negó este martes que se haya abordado en reuniones con socios comerciales la polémica reforma eléctrica que impulsa el Gobierno para controlar el sector.

La ministra rechazó en conferencia virtual que se haya tratado el asunto en los encuentros que sostuvo con sus homólogos por la Reunión Ministerial de Comercio e Inversión del Grupo de los 20 (G20) en Italia.

'No es un tema 'per se' que salió, entonces me cuesta trabajo responder porque no tengo información al respecto en este momento', declaró Clouthier, cuestionada por las posibles preocupaciones de socios comerciales por la iniciativa.

La reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso hace dos semanas pretende limitar a 46 % la participación del sector privado en la generación eléctrica de México para 'fortalecer' a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado.

Apenas el lunes, el canciller Marcelo Ebrard descartó afectaciones en la relación con Washington por la reforma al señalar que las empresas podrán resolver sus controversias bajo el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ahora la secretaria Clouthier afirmó que los encuentros con los socios comerciales del G20 no tocaron el tema, al centrarse en comercio, salud y sostenibilidad ambiental; apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y apoyo gubernamental en 'igualdad de condiciones'.

'Los temas estuvieron centrados en esto que estuvimos compartiendo aquí y en la reforma a la Organización Mundial del Comercio (OMC)', indicó.

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, también evadió responder si el tema surgió en su llamada de la semana pasada con Jayme White, el nuevo subtitular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Aunque el comunicado de la USTR menciona que White abordó 'la política energética de México', De la Mora indicó que 'fue una llamada de cortesía' en la que ella trató, entre otras cosas, el desacuerdo por la interpretación que hace Washington de las reglas de origen del sector automotor.

En Italia, Clouthier también se reunió con Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Comercio, y con los ministros de Comercio de India, Piyush Goyal; de Australia, Dan Tehan; de Corea del Sur, Teo Han-Koo; de España, Reyes Maroto, y de Canadá, Mary Ng.

La secretaria resaltó que México busca 'enviar una señal importante al mundo' de que cree en la colaboración y el trabajo de la OMC.

'Durante el covid, juega un papel preponderante, buscando siempre la priorización de la salud en nuestras poblaciones y también de la mano del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad', sostuvo. EFE

