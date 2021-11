Gobierno de Panamá exige a comerciantes garantizar aforo como norma anticovid

Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá exigieron este domingo a los dueños de restaurantes y de locales de ocio que garanticen el aforo permitido, mediante la verificación de la tarjeta de vacunación con los códigos QR, como medida de prevención de la propagación de la covid-19.

En Panamá los comerciantes de las áreas de la restauración y el ocio pueden tener un 100 % de aforo en sus locales si aceptan solo a personas con el esquema completo de vacunación anticovid, o del 50 % en caso que acepten a personas no vacunadas.

'El empresario que no quiera solicitar el QR o la tarjeta de vacunación debe utilizar el aforo del 50 % y garantizar la debida separación de las mesas o de las personas dentro del local, pero deben escoger una de las dos', recalcó este domingo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Panamá exhibe un control de la pandemia, que está expresado en una tasa de positividad de la enfermedad por debajo del 5 % y una tendencia a la baja de las muertes, aunque en las últimas semanas se ha registrado un leve aumento de los nuevos casos diarios en varias regiones del país, incluida la capital.

Este repunte es atribuido a la movilización de personas por todo el país debido a las fiestas patrias que se celebran a lo largo de noviembre, y hace temer por una cuarta ola debido a que se acercan las celebraciones de navidad y año nuevo.

CORTIZO PIDE A QUIENES NO SE HAN VACUNADO QUE LO HAGAN

Este domingo, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Panamá de España, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, pidió a quienes aún no se han vacunado contra la covid-19 que lo hagan porque es 'lo inteligente', más cuando una nueva variante de riesgo del coronavirus ha sido identificada y detectada en varios países.

El ministro Sucre adelantó que se propondrá a Cortizo restringir la entrada al país de viajeros procedentes de Suráfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana, Esuatini o Suazilandia, Mozambique y Malaui.

Esos 'son los países que por ahora tienen un contagio comunitario y que realmente tiene un alto riesgo, más que nada porque todavía no sabe bien cuál va a ser el comportamiento' de esta nueva variante, afirmó el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

Pero el presidente Cortizo dio a entender que, independientemente de lo que se decida sobre la forma de enfrentar la nueva variante, 'lo único' que pide 'es que los que no se han vacunado que se vacunen. Esa es una decisión inteligente, salva vidas y nos ayuda a avanzar'.

'Estamos viendo que la economía está recuperándose', y en ese contexto 'lo que no podemos hacer es que por descuido, personas que no se han vacunan', haya que volver al cierre de las actividades económicas no esenciales para frenar la expansión del virus, agregó Cortizo.

LAS CIFRAS DE PANDEMIA

Las autoridades sanitarias notificaron este domingo 208 nuevos casos de la covid-19 y una muerte, que elevaron a 677.514 los contagios confirmados y a 7.362 las defunciones acumuladas en más de 20 meses de pandemia.

Hay 21 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 97 en sala general, mientras que 2.482 están aislados en sus casas y 93 en hoteles.

En las últimas 24 horas se administraron 4.862 pruebas para detectar el nuevo coronavirus que arrojaron una positividad del 4,2 %. EFE

gf/mmg