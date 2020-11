Gobierno italiano nombra a cuarto interventor sanitario en Calabria en un mes

Roma, 27 nov (EFE).- El Gobierno italiano nombró este viernes al prefecto Guido Nicolò Longo como nuevo comisionado de salud en la sureña región de Calabria, cuya sanidad está intervenida por el Ejecutivo central desde 2010 debido a la enorme deuda que arrastraba.

Longo sustituye al exgeneral de los Carabineros (policía militarizada) Saverio Cotticelli, que en una entrevista en la televisión pública admitió que no sabía que debía preparar un plan contra la segunda ola de la pandemia de coronavirus y fue cesado a finales de octubre.

Tras su dimisión, fue nombrado el 7 de noviembre Giuseppe Zucatelli, pero renunció apenas diez días después por el escándalo causado al aparecer un vídeo en el que decía que usar mascarillas no tenía sentido.

Este directivo de empresas sanitarias de 76 años decía en la grabación 'las mascarillas no sirven para nada... Para contagiarte con el virus, si yo soy positivo, debes besarme durante quince minutos con la lengua en la boca; si no, no lo pillas'.

Fue sustituido por Eugenio Gaudio, que renunció un día después de ser designado para el cargo, citando razones personales, en concreto que su 'mujer no quería trasladarse a otra ciudad', es decir, a la capital calabresa.

La sureña Calabria, en la punta de la 'bota' de la península italiana, es la más pobre y una de las que están en 'zona roja', es decir, con las máximas restricciones por la pandemia.

Pero no lo está por sus datos de contagio sino para proteger su precario sistema sanitario de una posible hecatombe en caso de aumento de las cifras.

La sanidad calabresa está intervenida por el Gobierno desde 2010 por su ruinosa situación contable. Según una estimación de la región en 2007, poco antes de que comenzaran a actuar los comisarios, la deuda ascendía a 2.160 millones de euros, y aún hoy es de unos 200 millones de euros.

La sanidad de su capital, Reggio Calabria, tuvo que ser controlada en 2019 porque era presa de la mafia local, 'Ndrangheta.

A esto hay que sumar una alarmante falta de personal, como médicos y enfermeros.

'Lo siento por los calabreses, que merecen una respuesta después de años de negligencia médica. Asumo la responsabilidad', dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, después de las primeras dimisiones.

Durante años, ha vivido recortes muy severos en camas, con una reducción del 40 por ciento entre 2000 y 2013, pero sobre todo de personal. EFE