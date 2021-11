Gobierno luso pide mayor autocontrol de los síntomas, ante variante ómicron

Lisboa, 29 nov (EFE).- La Dirección General de Salud (DGS) de Portugal ha pedido a la población que haya viajado recientemente a África Austral o países donde se hayan detectado casos de la variante ómicron un mayor autocontrol por si tiene síntomas y que contacte con las autoridades sanitarias en ese caso.

La directora de la entidad, Graça Freitas, ha destacado este lunes en una entrevista con la emisora de radio 'TSF' que la población debe mantener las medidas de precaución difundidas desde que se declaró la pandemia del coronavirus, como el lavado de manos, la distancia social, el uso de mascarilla y reducir las interacciones sociales.

Ha realizado estas declaraciones después de que el Instituto Nacional de Salud (INSA) luso confirmara que las trece muestras de covid de los futbolistas del Belenenses son de la variante ómicron, los primeros casos detectados en el país.

'Los virus no conocen fronteras', ha insistido Freitas, quien ha reconocido que aunque el virus está más controlado por la vacunación, 'hay mucha gente que no está vacunada', 'pueden salir nuevas variantes' y 'todos estamos en contacto'.

'Siempre hemos dicho que la pandemia no había acabado', ha recalcado, por lo que ha defendido que hay que ser más exhaustivos y controlar estos primeros casos para que no se propague esta nueva variante.

En esa línea, prevén realizar tres test a los jugadores del Belenenses (el primer, quinto y décimo día) y, 'por principio de precaución', controlarán que no haya casos en el Benfica, ya que ambos clubes se enfrentaron este fin de semana pese a que ya se habían detectado los positivos, aunque no aún no se sabía de qué variante eran.

Ya se han confirmado 17 positivos, entre ellos el entrenador y su ayudante y dos miembros del cuerpo técnico, además de los 13 futbolistas.

Según informó a EFE el club luso, todos los jugadores de la plantilla estaban vacunados contra la covid.

Los 44 efectivos de la plantilla del Belenenses están aislados en sus casas y en el día de hoy se prevé que se les vuelva a practicar una nueva ronda de test.

Además, los contactos de los jugadores fuera del club también han sido aislados.

Entre los contagiados, todos están asintomáticos, salvo tres, que presentan síntomas leves.

Este domingo, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, declaró que la variante ómicron del coronavirus abrió una 'carrera contrarreloj' y subrayó la necesidad de 'ganar tiempo' ante esta 'variante de preocupación', agilizando la vacunación y reduciendo los contactos.EFE

