Gobierno mexicano asegura que atención a víctimas no sufrirá recortes

México, 3 jun (EFE).- El Gobierno mexicano aseguró este miércoles que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no se quedará sin recursos luego de que el organismo acusó que un decreto de austeridad que recorta el 75 % de su gasto corriente afectará su trabajo.

La CEAV, creada en 2013 bajo el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas especializado en brindar atención a las personas que sufren delitos o son víctimas de violaciones de derechos humanos.

Este martes la comisión informó que el decreto emitido por el Ejecutivo frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.

'No se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin medicina, no se van a quedar los creadores sin sus becas, no se van a quedar los artesanos sin sus apoyos. Es poner orden porque estaba muy fraccionado todo', apuntó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por el estado de Campeche.

Agregó que 'no se va a suspender nada que sea prioritario' y que el decreto es una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 'poner orden'.

En ese mismo sentido se expresó este miércoles el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, quien en un mensaje en Twitter explicó que el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que 'no serán afectados los rubros de derechos humanos'.

Apuntó que el lunes habló con la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, con el objetivo 'de asegurarnos de que esto se cumpla a cabalidad'.

Este miércoles un grupo de senadores dirigió una carta a Herrera en la que le recordó que la protección de los derechos humanos de las víctimas 'es prioritaria en todo momento, más aún en medio de la pandemia por la que atraviesa nuestro país'.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano le solicitaron a Herrera que no se aplique el recorte presupuestal del 75 % a la CEAV para así garantizar los servicios de atención a víctimas que por mandato legal se tiene que proveer.

También el martes, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación 'reiteró que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos' y tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la dependencia. EFE