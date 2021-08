Gobierno mexicano demanda a empresas de armas de EE.UU. por tráfico ilegal

Ciudad de México, 4 ago (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles una demanda contra un grupo de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito y han profundizado la violencia en el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston (Massachusetts), al aclarar que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense.

La meta de la medida legal es la reparación del daño y la no repetición de los hechos, aunque el Gobierno no aclaró en rueda de prensa cuál será el monto exigido ni cuáles o cuántas son las compañías demandadas.

'El principal objetivo es dejar que las empresas dejen de hacer lo que están haciendo, no estamos buscando solo algo económico', justificó el canciller Marcelo Ebrard.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17.000 homicidios al año, de acuerdo con datos presentados por la SRE.

Además, representan un costo de 1,5 % del producto interno bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

El canciller incluso acusó a las empresas de 'estar desarrollando diferentes modelos para el narco'.

'Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir teniendo muertos todos los días', denunció.

El líder de la diplomacia mexicana reconoció que esta es sola una medida complementaria a lo que debe realizarse al admitir que el control fronterizo del ingreso de las armas a México es un pendiente del Gobierno.

'Lo que estamos buscando es que cese esta impunidad en el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país', añadió.

También aclaró que él identifica que sí hay voluntad de trabajar en conjunto con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, pero insistió en que la demanda es una forma de acelerar el proceso.

La demanda contó con el respaldo del líder de la mayoría en el Senado, el oficialista Ricardo Monreal, quien consideró que la demanda es 'correcta, oportuna, valiente y justa'.

'Yo estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas', manifestó. EFE

ppc/mqb/eat