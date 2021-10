Gobierno se sustenta en fallo para decir que 'no hubo vacío poder' en Bolivia

La Paz, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia señaló este viernes que en 2019 'no hubo un vacío de poder', según la interpretación de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en la que se señala que 'no es posible la sucesión ipso facto' tras la dimisión de autoridades electas sin que antes no se hayan analizado.

El pronunciamiento del Constitucional se da tras un recurso de nulidad interpuesto por la exdiputada Margarita del Carmen Fernández Claure contra Susana Rivero Guzmán, quien pese a haber anunciado su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados por Twitter posteriormente continuó ejerciendo ese cargo.

Según la sentencia del Tribunal, 'no es posible la sucesión ipso facto tras la dimisión de autoridades electas, sin que previamente la instancia competente para declarar su admisión o rechazo analice el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional para su eficacia'.

Es decir, que la ahora exdiputada Rivero sí tenía competencia para ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados, pues su renuncia no se formalizó por la vía legal que señala que quien deja de manera voluntaria un cargo de elección popular debe presentar por escrito y en persona su dimisión para que el órgano competente dé trámite.

En una rueda de prensa en La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que la sentencia 'ratificó que en el país hubo un golpe de Estado'.

En la sentencia, con fecha del 29 de septiembre de este año, el Tribunal no se refiere explícitamente al caso de la sucesión de la expresidenta interina Jeanine Áñez, sin embargo, para el Gobierno ese pronunciamiento deja en claro que no existió 'un vacío de poder' y que la exmandataria se 'autoproclamó' mediante 'un golpe de Estado'.

Lima señaló que la 'sucesión ipso facto solo procede entre el presidente y vicepresidente'.

El ministro recordó que —como indica la sentencia— 'no puede haber renuncias ni por medios de comunicación, ni por redes sociales', deben ser 'por escrito y en persona'.

Lima también mencionó que —según ese fallo— quien ejerce primera y segunda vicepresidencia de Diputados o Senadores no ejerce un cargo democrático, quien ejerce una vicepresidencia en Diputados o Senadores representa una minoría', en referencia a Áñez quien en 2019 ejercía la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores.

'El ejercicio democrático en el país exige que haya una elección entre las personas que ejercen el cargo de presidente de Senadores o de Diputados', afirmó el ministro de Justicia, para quien esa es la 'conclusión del debate de que si en el país hubo un golpe de Estado'.

Según Lima, el fallo aclara 'que ni la primera vicepresidencia, ni la segunda vicepresidencia' de Diputados o Senadores 'pueden asumir de ninguna manera la Presidencia del país en términos que se ha pretendido confundir a la población'.

CRITICAS AL TRIBUNAL

Luego de que se conoció la sentencia del Tribunal las reacciones en contra de ese órgano han sido varias.

'La incongruencia y mala fe del T. Constitucional no tiene límites. La posesión de J. Añez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó VACANTE la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática', dijo el expresidente y líder opositor Carlos Mesa en su cuenta de Twitter.

El también expresidente Jorge Quiroga escribió en Twitter que 'ante la grotesca manipulación de @TCP_bolivia , recordemos: ✓ 3-Ene-20 TCP invitó a @JeanineAnez a inaugurar 'Año Constitucional' en su sede. ✓ 15-Ene-20 con Declaración 001, TCP reconoció y EXTENDIÓ mandato constitucional de Añez. Maniobras azules NO cambian historia de #Bolivia'.

'El Tribunal Constitucional ahora considera que la sucesión de Añez no correspondía. Y entonces, ¿por qué emitió un comunicado el 11 de noviembre de 2019 validándola? ¡Qué manera de sumarse al más fuerte; qué oportunismo!', afirmó el empresario opositor Samuel Doria Medina.

La sentencia del TCP está firmada por todos los magistrados y por su presidente Paul Enrique Franco Zamora, a quien la semana pasada Áñez le hizo una fuerte critica y dijo que era una 'vergüenza'.

La expresidenta interina escribió en un muro de su celda en prisión un mensaje en el que cuestionó al Ministerio Público y al órgano Judicial y los acusó de estar al 'servicio' del Gobierno de Luis Arce y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS).

'¿No recuerda el expresidente (del TCP, Paul) Franco? Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ahí estuve! Con todos los magistrados en el evento! Resistiré!', señaló. EFE

